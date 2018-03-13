Абоненты «Ростелекома» могут получить бонусы за онлайн-покупки









В программе лояльности «Ростелекома» появилась возможность получать бонусы компании за покупки в более чем 60 популярных онлайн-магазинах. С каждых 100 рублей, потраченных в онлайн-магазине, клиентам «Ростелекома» начисляются бонусы компании.

Как пояснили ИА «высота 102» в пресс-службе компании, для получения бонусов за онлайн-покупки необходимо авторизоваться в Едином личном кабинете абонента «Ростелекома», найти ссылку, перейти по ней на сайт интересующего магазина, сделать заказ и оплатить покупку.

Федеральная программа лояльности «Бонус» предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами «Ростелекома». Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на продукты «Ростелекома». Так, абоненты Интерактивного ТВ смогут в обмен на бонусы смотреть фильмы из «Видеопроката», подключить пакеты телеканалов и сервис «Управление просмотром». Интернет-пользователи имеют возможность получить скидки на для оплаты услуги или, например, активировать подписку на антивирусы. Пользователи телефонии могут воспользоваться дополнительными минутами разговоров.

В зависимости от количества накопленных бонусов каждому участнику программы присваиваются статусы: «Базовый», «Стандартный», «Привилегия» и «VIP», предоставляющие различные привилегии при обмене бонусов на подарки.

Начисление бонусов производится ежемесячно всем участникам программы в зависимости от общей стоимости оказанных услуг. У абонентов есть возможность получить дополнительные бонусы: за пополнение лицевого счета на сумму свыше 1000 рублей, заполнение анкеты участника программы «Бонус», участие в опросах и специальных акциях, подписку на группы «Ростелекома» в социальной сети «вКонтакте», а также в день рождения участника.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе «Программа «Бонус» Единого личного кабинета абонента «Ростелекома». С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте bonus.rt.ru.