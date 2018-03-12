Волжский засадят липами и каштанами

В Волжском весной высадят 1644 саженца растений. Высадка будет производиться как в рамках реконструкции зеленых насаждений, так и в местах новой посадки. Озеленять городские улицы будут преимущественно рослыми саженцами липы, клёна и каштана высотой 3,5 метра. Программа озеленения на 2018 год комплексная и предусматривает устройство полива - реконструкцию или продление поливочного водопровода. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, больше станет и кустарников, преимущественно сирени. Кроме того, в качестве живой изгороди будет высаживаться бирючина обыкновенная.

Реконструкционную высадку специалисты комитета благоустройства и дорожного хозяйства начнут на улицах Набережной, Кирова и проспекте Ленина, где зеленые насаждения признаны аварийными. Новые высадят на пересечении улиц Карбышева и 40 лет Победы, проспекте Дружбы, улице Мира и других.



