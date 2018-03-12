В Волгоградской области сбившего полицейского пьяного водителя остановили со стрельбой

Нетрезвый 21-летний водитель, уходя от полицейской погони, сбил участкового в Новоаннинском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, ЧП случилось в хуторе 2-я Березовка поздно вечером 8 марта. Во время рейда участковый и инспектор ГИБДД увидели, как молодой человек вышел из местного дома культуры и сел за руль “Лады Приоры”. На проезжей части он несколько раз выехал на встречную полосу. Заподозрив неладное, стражи порядка пустились в погоню на служебном авто. Водитель “Лады” игнорировал призывы остановиться.

Во время преследования “Лада Приора” застряла в снегу. Участковый вышел из служебной машины и попытался задержать нарушителя. Но тот, включив заднюю скорость, сбил полицейского. Участковый - старший лейтенант полиции предупредил дебошира, что будет стрелять, но должного эффекта предупреждение не произвело. Тогда старлей дважды выстрелил из табельного пистолета в задний бампер автомобиля.

Испуганный водитель выскочил из машины и попытался убежать, но его задержали. Как выяснилось, у нетрезвого жителя хутора Поповский в декабре прошлого года уже отобрали права за езду в нетрезвом виде и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Сейчас по факту повторного управления машиной в нетрезвом виде в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Также следственными органами регионального СК РФ решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти. Служебная проверка по факту стрельбы показала, что сотрудник полиции применил оружие на законных основаниях.

Отметим, что за минувшие праздники сотрудники дорожной полиции задержали 99 автолюбителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования. В отношении водителей, уже лишенных прав за нетрезвую езду, но вновь задержанных нетрезвыми, возбуждено 19 уголовных дел.



