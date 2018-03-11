В Волгограде пенсионер сломал в троллейбусе бедро

Рынок ценных бумаг считается одним из развивающихся в России. Однако, по сообщениям ПАО Московская Биржа, количество физических лиц, зарегистрированных на фондовом рынке по итогам 2016 года, достигло 1,4 млн человек. И это достаточно низкий показатель – 1% от общей численности населения, или 1,9% от численности экономически активного населения. Вся страна владела… Те из наших сограждан, кто считает, что никогда не имел опыта работы с ценными бумагами, ошибаются. На заре 90-ых всем гражданам РФ выдали ваучер. Или так называемый приватизационный чек. С его помощью мы должны были поучаствовать в приватизации государственных предприятий. Официальная статистика говорит о том, что для...