







На избирательных участках в 10 крупных городах Волгоградской области в день выборов президента России, 18 марта, пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных пространств, которые должны быть благоустроены в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, в результате общественных обсуждений ранее были отобраны 20 дизайн-проектов. Все они прошли общественную экспертизу, проведена их оценка на соответствие критериям программы. Право выбора общественных территорий предоставляется и гражданам, которые посетят избирательные участки. Отмечается, что высказать свое мнение о том, что именно должно быть благоустроено в родном городе, каждый, кому исполнилось 14 лет, сможет 18 марта. Проекты благоустройства, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы уже в текущем году. Каким образом в день выборов будет проходить рейтинговое голосование за дизайн-проекты, не поясняется. Поучаствовать в выборе территорий для благоустройства смогут жители Волгограда, Волжского, Калача-на-Дону, Камышина, Фролово, Урюпинска, Городища, Котово, Котельниково и Михайловки.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. В Волгоградской области в этот день пройдет и региональный референдум по вопросу о переводе стрелок часов на час вперед. Всего в регионе проживает чуть менее 1,9 млн граждан, обладающих электоральным правом.



