|Здравоохранение
|10.03.2018 07:03
Волгоградский онкодиспансер готовится к капремонту
Комплекс зданий ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» в текущем году охватит капитальный ремонт. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчик – ГБУЗ «ВОКОД» - объявил электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов зданий онкодиспансера по адресу: ул. Землячки, 78. Центра контракта – более 19 миллионов рублей. На эти средства планируется привести в порядок кровлю и фасад зданий пансионата, пищеблока, гаража и др. Планируется усиление конструктивных элементов, ремонт наружных стен, отмосток, входных групп и т.п. Фасад, который выполнен из керамических глазурованных плиток, сделают вентилируемым с облицовкой плитами из керамогранита с устройством теплоизоляционного слоя. Капремонт должен завершиться до 1 июля текущего года.
Также планируется строительство одноэтажной пристройки к корпусу №2. Уже объявлена закупка у единственного поставщика на разработку рабочей документации на сумму 350 тысяч рублей. Эта работа должна быть исполнена в течение 45 дней со дня заключения договора.
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Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего...
|Аналитика
|10.03.2018 05:52
В канун выборов президента России Фонд «Петербургская политика» оценил интенсивность ведения президентских кампаний в регионах России и «поместил» Волгоградскую область во вторую группу со средней интенсивностью (7-10 баллов). Как сообщает ИА «Высота 102», среди регионов ЮФО в этой же группе - соседние Астраханская область и Краснодарский край. Среди важных событий в волгоградском регионе эксперты назвали визит Путина на празднование 75-летия окончания Сталинградской битвы, назначение на 18 марта референдума по вопросу о смене часового пояса (единственный региональный референдум в РФ), поквартирный обход членами участковых избирательных комиссий всех жителей, проведение форума молодежных советов при территориальных избирательных комиссиях, популяризация информации о введении по...
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|Общество
|09.03.2018 19:22
Неожиданный сюрприз получили сегодня мамочки Волгограда, у которых родились малыши в Международный день 8 марта, сообщает ИА "Высота 102". В родильном доме больницы №5 в Краснооктябрьском районе Волгограда на свет появилось восемь детей: 4 мальчика и 4 девочки. Счастливым мамам депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко вручила подарочные наборы, в которых, по словам волгоградок, - есть самое необходимое для ухода за младенцами: детское белье, одежда, аксессуары для кормления, пеленания и купания, пустышки, погремушки, салфетки, мази, присыпки. ...
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|Происшествия
|09.03.2018 18:39
Версия о похищении жителя Волгоградской области опровергнута: камышанина на дорогой иномарке отвезли домой после праздника
Причиной переполоха, вызванного похищением жителя Камышина, оказалось неудачное решение проблемы транспортировки загулявшего камышанина. Как сообщили ИА “Высота 102” в СУ СК России по Волгоградской области, версия о похищении мужчины опровергнута. Как выяснилось, виной всему стало неудачное стечение обстоятельств. “Похитители” и их “жертва” рассказали следователям, что отмечали Международный женский день одной компанией. Изрядно выпив, двое мужчин и женщина решили отвезти своего компаньона домой на недавно купленном автомобиле “Porsche Cayenne”. Боясь за сохранность салона авто, друзья погрузили его в багажник. Сам “потерпевший” заявил, что не в обиде за такое обращение и претензий ни к кому не имеет.
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|Происшествия
|09.03.2018 17:18
Троих человек, разыскиваемых по подозрению в похищении мужчины в Камышине, задержали сотрудники полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, правоохранители отыскали черный “Porsche Cayenne”. При его осмотре выяснилось, что следов крови в багажнике нет. Предполагаемые похитители - двое мужчин и женщина - были сильно пьяны. Их жертву найти пока не удалось. Задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Напомним, накануне вечером в полицию поступило сообщение о том, что трое злоумышленников напали на неизвестного мужчину у дома № 96 по улице Пролетарской. Жертву избили и засунули в багажник. Приметы похищенного: на около 40-45 лет, невысокого роста, волосы ...
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|Общество
|09.03.2018 12:08
За время действия программы капремонта жители Волгоградской области перечислили на счет унитарной некоммерческой организации 4,9 миллиарда рублей, однако должны были больше – почти 6,2 миллиарда рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на фонд капремонта Волгоградской области, уровень оплаты с октября 2014 года по февраль 2018 года составил около 79%. Жители Волгограда за данный период оплатили около 2,7 миллиарда рублей, а было начислено им 3,5 миллиарда (77%). На юге города – в Красноармейском районе – платят аккуратнее остальных районов, а больше всех долгов за капремонт накопили в Тракторозаводском районе. Самые дисциплинированные горожане проживают в столице российской провинции – они...
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|Общество
|09.03.2018 12:02
Свыше 50 современных туалетных модулей и кабин, в том числе и для маломобильных групп населения, планируется закупить для Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, электронный аукцион объявило МБУ «Волгоградзеленхоз». Стоимость контракта – более 37 миллионов рублей. Новые туалетные модули и кабины, согласно требованиям, должны быть поставлены в срок до 20 мая текущего года. Напомним, что уже в июне в России начинается чемпионат мира по футболу. На стадионе «Волгоград Арена» пройдут четыре матча группового турнира. Согласно техзаданию, для установки в общественных местах закупаются универсальные туалетно-модульные павильоны, рассчитанные на 6 мест, в количестве...
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|Общество
|09.03.2018 11:45
Входящее в Роскосмос волгоградское оборонное предприятие АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» проиграло два процесса в арбитражном и Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде Ростовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, обе инстанции отказали оборонному предприятию в удовлетворении их требований, которые были предъявлены к управлению федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, министерству обороны РФ, ПАО «Волгоград Энергосбыт», акционерному обществу «Оптовая энергетическая компания» и ее бывшему сотруднику, члену Совета директоров компании Геннадию Мигалю. Суд апелляционной инстанции, цитируем, «отклоняет довод заявителя жалобы о том, что решением УФАС России предприятие привлечено к двойной ответственности, предписание...
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|Происшествия
|09.03.2018 10:54
О двоих погибших при пожаре во Фроловском районе сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Сигнал о возгорании в доме в селе Большой Лычак поступил на пульт дежурного в 0:18. Расчеты пожарно-спасательной части №26 прибыли на место и потушили пламя менее чем за полчаса. При осмотре места трагедии были обнаружены тела двух женщин 63 и 42 лет. Специалисты выясняют причины пожара. Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения всех мер безопасности при обращении с огнем и использовании электроприборов.
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|Происшествия
|09.03.2018 09:50
Двоих мужчин и женщину, подозреваемых в похищении человека в Камышине, ищут полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне вечером в полицию поступила информация, что преступное трио напало на неизвестного мужчину у дома № 96 по улице Пролетарской. Жертву избили и засунули в багажник черного “Porsche Cayenne” с номерами С 922 ХТ 161, а затем уехали в сторону Южного городка. Приметы похищенного: на вид около 40-45 лет, невысокого роста, волос седой, одет в куртку бежевого цвета. Всех, у кого есть информация об этом автомобиле, или тех, кто на нем ездит, а также о личности потерпевшего, просьба обратиться...
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|Общество
|09.03.2018 06:37
Марина Кирьянова, у которой органы опеки Октябрьского района летом 2017 года забрали четырех приемных детей, пытается вернуть право опеки над ними. Как сообщает ИА "Высота 102", Кирьянова обратилась в Октябрьский районный суд с заявлением об отмене постановления районной администрации об изъятии приемных детей. Женщина просит судебную инстанцию пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Суть в том, что вступило в силу решение Октябрьского районного суда, по которому Кирьянову признали невиновной в административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, если эти действия...
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|Общество
|09.03.2018 04:51
Разработать порядок расчета платы за отопление в квартирах с индивидуальными газовыми котлами просят Госдуму волгоградские депутаты. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен соответствующий проект обращения в российский парламент. Об этой проблеме информагентство рассказывало неоднократно, в том числе в итоговой программе «Взгляд с Высоты». По официальным данным, в Волгоградской области 1044 квартиры оснащены индивидуальными газовыми котлами. Затраты на установку такого оборудования составляют от 80 до 150 тысяч рублей. При этом батареи в таких квартирах демонтированы. Собственники жилья всегда платили за тепло по газовому счетчику. Однако в минувшем году участились случаи выставления управляющими компаниями гражданам двойных платежей – за...
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|Общество
|08.03.2018 22:18
Кошка по кличке Муха - героиня одной из недавних публикаций информагентства обрела любящего хозяина. Из ветеринарной клиники, где одноглазая кошка жила последние три месяца, ее забрал читатель ИА «Высота 102». Мужчина позвонил в редакцию, узнал координаты клиники, побеседовал с ветеринарами и решил, что готов позаботиться о несчастном существе. Будем надеяться, что у кошки и ее нового хозяина все будет хорошо. У Мухи непростая и грустная история. Она стала калекой по вине очень злых людей – ей выжгли глаз сигаретой и бросили умирать. У кого поднялась рука так по-зверски обойтись с двухмесячным котенком уже не узнать. Муха выжила...
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|Происшествия
|08.03.2018 18:13
О двоих пострадавших в аварии в Быковском районе ИА “Высота 102” сообщили источники в экстренных службах региона. По предварительным данным, сегодня около 12 часов на трассе “Волжский-Быково” неподалеку от села Новоникольское перевернулась легковая машина. При этом различные травмы получили десятилетняя девочка и 34-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в Николаевскую ЦРБ. Девочка с сотрясением мозга и ушибом груди госпитализирована. Женщина ложиться в больницу отказалась. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Информация уточняется.
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|Происшествия
|08.03.2018 15:46
По вине курящего пассажира в аэропорту “Гумрак” экстренную посадку совершил самолет. Как сообщили ИА “Высота 102” источники, по предварительным данным, рейс “Нальчик-Москва” авиакомпании "Победа" приземлился в Волгограде около часа дня. Как оказалось, правила поведения на борту нарушил 34-летний мужчина. Из Волгограда самолет вылетел приблизительно через полчаса.
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|Общество
|08.03.2018 14:43
Стихи и добрые слова в адрес женщин России сегодня опубликованы на официальном сайте Кремля, сообщает ИА «Высота 102». Президент Владимир Путин обратился к россиянкам с поздравлением: «Дорогие женщины России!От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днём! Этот праздник мы отмечаем в самом начале весны. Погода в нашей большой стране сегодня самая разная, но везде царит весеннее, солнечное настроение. Его создают улыбки, цветы, искренние чувства. Всё это – для вас, дорогие женщины! Мы рады, что есть такой замечательный повод, чтобы вновь сказать о нашем огромном уважении к вам, о восхищении вашей красотой и нежностью.Сегодня все мужчины от...
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