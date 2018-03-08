Волгоградский онкодиспансер готовится к капремонту









Комплекс зданий ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» в текущем году охватит капитальный ремонт. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказчик – ГБУЗ «ВОКОД» - объявил электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов зданий онкодиспансера по адресу: ул. Землячки, 78. Центра контракта – более 19 миллионов рублей. На эти средства планируется привести в порядок кровлю и фасад зданий пансионата, пищеблока, гаража и др. Планируется усиление конструктивных элементов, ремонт наружных стен, отмосток, входных групп и т.п. Фасад, который выполнен из керамических глазурованных плиток, сделают вентилируемым с облицовкой плитами из керамогранита с устройством теплоизоляционного слоя. Капремонт должен завершиться до 1 июля текущего года.

Также планируется строительство одноэтажной пристройки к корпусу №2. Уже объявлена закупка у единственного поставщика на разработку рабочей документации на сумму 350 тысяч рублей. Эта работа должна быть исполнена в течение 45 дней со дня заключения договора.



