Директором по информационным технологиям «Ростелекома» в ЮФО и СКФО стал Егор Насыров





На должность директора по информационным технологиям макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» назначен Егор Насыров, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

На этом посту он займётся развитием современной ИТ-экосистемы, обеспечивающей предоставление существующих и внедрение новых цифровых сервисов в «Ростелекоме» на Юге России.

Егор Насыров родился в 1981 году в г. Рубцовске Алтайского края. В 2005 году окончил Механико-математический факультет Новосибирского Государственного Университета по специальности «Прикладная математика и информатика».

Имеет 17-летний стаж работы в сфере IT, из которых 13 лет занимал управленческие должности в ОАО «Новосибирский муниципальный банк», АКБ «Номос-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» и др. С марта текущего года назначен директором по информационным технологиям «Ростелекома» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

«Направление информационных технологий приобретает ключевое значение в процессе трансформации «Ростелекома» в провайдера цифровых сервисов и реализации федеральной программы «Цифровая экономика». Уверен, что опыт и экспертиза Егора в IT-сфере позволят нам добиться высоких результатов в разработке и интеграции цифровых решений», — отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.



