Ученые ВолГУ испортят жизнь мошкаре перед ЧМ-2018





Волгоградский государственный университет стал единственным участником и, соответственно, победителем открытого конкурса на проведение мониторинга за стадиями развития кровососущей мошки. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок. Вуз освоит 2,7 миллиона рублей, выделенных по заказу комитета природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Волгоградской области. Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102» от исполнителя требуется провести сбор, анализ и обобщение научных данных об "эколого-биологических особенностях преимагинальных стадий кровососущей мошки на территории региона", включая данные о местах массовой откладки яиц, о сроках вылета, численности, критических периодах развития. Ученым также предстоит определить основные факторы, обеспечивающие исключение (минимизацию) вылета мошек в период с 15 мая по 15 июля и др. Наблюдения за стадиями развития мошки будут проводиться на Волгоградском водохранилище, на р.Волга и р.Ахтуба, Волго-Ахтубинском канале, ериках и озерах Волго-Ахтубинской поймы, реках Сухая Мечетка и Мокрая Мечетка, р.Царица (Пионерка), р.Ельшанка, в балках Купоросная и Отрадная, на Волго-Донском судоходном канале и прудах, расположенных на территории Волгограда. К первому этапу исследований планируется приступить уже в марте.

Напомним, борьбу с мошкарой и комарами в преддверии ЧМ-2018 года в Волгограде ведут по всем фронтам. Ранее информагентство сообщало, что московская сельхозакадемия имени Тимирязева за 4,3 миллиона рублей должна подготовить три варианта пропуска воды через Волгоградский гидроузел, который обеспечит благоприятную экологическую обстановку во время проведения ЧМ-2018 в Волгограде. Главная цель предстоящего исследования – во время весеннего половодья 2018 года исключить вылет мошки на территории Волгоградской области в период с 15 мая по 15 июля 2018 года.



