

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшей заведующей Качалинским детсадом «Малышок», депутата Качалинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу №13 и члена партии «Единая Россия» Нили Камаловой. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Ей предъявлено обвинение по 10 эпизодам: мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере, и служебный подлог. Как следует из материалов надзорной проверки, заведующая с сентября 2014 года по декабрь 2017 года издавала фиктивные приказы о замещении, совмещении, доплатах и премиях работникам детского сада. После этого вносила недостоверные сведения об осуществлении работы в табели учета рабочего времени. Необоснованно начисленные суммы к заработной плате женщина присваивала. Кроме того, прокуратурой установлено, что заведующая МБДОУ «Качалинский детский сад «Малышок» фиктивно трудоустроила четырех работников, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли. При этом заработная плата «мертвых душ» передавалась заведующей. Ущерб от противоправных действий обвиняемой превысил 800 тысяч рублей. Расследование уголовного дела проводится Иловлинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Ход расследования взят прокуратурой Иловлинского района на контроль. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, о ситуации в детском саду информагентство сообщало в материале «В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадом». Как заявляли родители, «Камалова превратила детский сад в частную вотчину». Они жаловались на холод в дошкольном учреждении, поборы и так далее. После публикации ее с почетом проводили на пенсию, а прокуратура начала проводить проверку.

Между тем сама бывшая заведующая обратилась с открытым письмом в один из волгоградских порталов, в котором заявила, что не согласна с таким «уважаемым изданием, как «Высота 102», с безапелляционной подачей фактов», «грязной ложью» и уверена, что ее «доброе имя и заработанная десятилетиями честного труда репутация будут восстановлены». Кроме того, посетовала, что не знает, цитируем, «чего ждать от наших правоохранительных органов. Выступят ли они на стороне закона, требующего хотя бы выполнения необходимых следственных процедур перед вынесением вердикта, или погонятся за рапортами и галочками, забыв об оказавшемся в беде человеке». Правда, после обращения на данный портал родителей, которые заявили, что подают в суд, сайт закрыл публикацию Камаловой и опубликовал опровержение.

Отметим, что после вмешательства прокуратуры в детском саду восстановлен температурный режим. Проверкой установлено, что температура воздуха в помещениях МБДОУ «Качалинский детский сад «Малышок» не превышала 17 С° вопреки установленной санитарными правилами норме 22-24 С°.

В результате дети вынуждены были находиться в детском саду в верхней одежде, либо не посещать образовательное учреждение. Причина была в том, элементы отопления полов и тепловентилянционная система в процессе обогрева помещений были задействованы не в полной мере, а действующая система отопления радиаторами работала неэффективно в связи с засорением.

При этом данные факты на протяжении нескольких лет были известны заведующей и руководству отдела образования, опеки и попечительства администрации Иловлинского района. Однако какие-либо действенные меры, направленные на исправление сложившейся ситуации, не принимались.

По данному факту прокуратурой района в адрес главы администрации Иловлинского района внесено представление с требованием незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений. После вмешательства прокуратуры района приняты меры по замене 34 неисправных радиаторов, произведена промывка и обслуживание имеющейся системы теплоснабжения, начата работа по восстановлению системы тепловентиляции.

Как заявили сегодня родители детей, посещающих детсад «Малышок», практически все они «вздохнули спокойно» и выразили благодарность сотрудникам надзорных органов «за вмешательство в ситуацию».



