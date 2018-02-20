Конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже принял 500 заявок









Более 500 работ принято на VII международный конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком» в партнерстве с NOKIA, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

Автором пятисотого материала «Первый детский технопарк в Пензе. Как «Кванториум» изменит сознание детей?» стала журналист информационного агентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова. В своей статье она рассказывает о новом формате учреждения дополнительного образования – детском технопарке. Анна Балашова искренне считает, что материалы об инновациях в сферах IT и хай-тек помогают адаптировать людей к стремительно меняющемуся миру.

«Журналисты всегда на передовой технологических изменений. По конкурсу журналистов, который компания проводит седьмой год подряд, можно проследить, как стремительно менялись технологии за последние годы, – комментирует директор департамента внешних коммуникаций компании «Ростелеком» Кира Кирюхина. – Если пять лет назад актуальными были темы скоростного интернета и оптических технологий, то сегодня журналистский интерес прикован к «умным» технологиям. А это значит, что «интернет вещей» уже на пороге».

К участию в конкурсе приглашаются журналисты, штатные и внештатные корреспонденты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представители российской блогосферы и социальных медиа.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.SMI.rt.ru до 30 марта 2018 года. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2018 года, а федерального – в июне. Победители конкурса отправятся в декабре 2018 года в Финляндию в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Nokia.



