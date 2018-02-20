Кандидаты на должность руководителя УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» успешно прошли тестирование в Минстрое РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на письмо Минстроя в комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, целый час два кандидата – Игорь Елизаров и Алексей Конотопкин – отвечали на вопросы на знание законодательства Российской Федерации в дистанционном режиме в автоматизированной системе. По результатам испытаний кандидатам необходимо было набрать минимум 45 баллов из 50 возможных. В результате в «копилке» у Игоря Елизарова оказалось 46 баллов, у Алексея Конотопкина – 49 баллов.

Напомним, Алексей Конотопкин является в настоящее время и.о. руководителя унитарной некоммерческой организации. Результаты конкурса на замещение должности, между тем, еще не подведены.



