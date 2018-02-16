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Общество
 16.02.2018 11:30(Обновлено: 16.02.2018 12:58)

УК из Волгоградской области заплатит 220 тысяч рублей пешеходу за травму на льду


Оплатить лечение и компенсировать моральный ущерб  поскользнувшемуся на нерасчищенной дороге пешеходу, обязал суд УК "Молодежная" в Волжском Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, коллегия по гражданским делам региональной инстанции оставила без изменения решение суда Волжского. 13 января прошлого года, Валерий Евлампиев проходя мимо дома №24 по улице Гайдара, поскользнулся на льду и получил травму. Как стало известно информагентству от источников в экстренных службах, 71-летний мужчина сломал шейку бедра. Лечение, не предусмотренное программой ОМС, обошлось мужчине в 120 тысяч рублей. В ноябре 2017 года Волжский горсуд взыскал с управляющей компании, не убравшей дорогу, расходы на лечение и  компенсацию за моральный ущерб в 100 тысяч рублей.

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Общество 16.02.2018 14:38 (Обновлено: 16.02.2018 14:38)

Фонд капремонта Волгоградской области простился с компанией, сорвавшей сроки ремонта лифтов Региональный фонд капремонта решил расторгнуть договоры с компанией ООО «Лэндстрой», которая должна была выполнять работы по замене лифтового оборудования в 28 многоквартирных домах. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде, уведомления о расторжении руководство «Лэндстроя» уже получило. Кроме того, в управление федеральной антимонопольной службы по региону направлено заявление о включении данной компании в реестр недобросовестных подрядных организаций. Как пояснили в фонде, подрядчик не выполнил условия договоров, сорвав заявленные сроки выполнения работ. В ходе многочисленных рабочих комиссий с участием представителей фонда капитального ремонта были зарегистрированы и...
Прочитана: 338 раз
Происшествия 16.02.2018 14:18 (Обновлено: 16.02.2018 14:19)

Проведение земляных работ без согласования  с АО “Волгоградгоргаз” привели к аварии, лишившей “голубого топлива” десятки домов в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе организации, газопровод среднего давления был поврежден экскаватором. Специалисты газовой службы перекрыли аварийный участок. В зоне отключения находится около 60 многоквартирных домов малой этажности. Сейчас ведутся работы по восстановлению газоснабжения.
Прочитана: 449 раз
Общество 16.02.2018 14:04

Понятие «уничтожение животных» исключают из закона Волгоградской области Комитет ветеринарии Волгоградской области разработал поправки в региональный закон № 94-ОД о  предупреждении и ликвидации болезней животных. Как сообщает ИА «Высота 102», из наименования и текста документа предлагается исключить фразу «уничтожение безнадзорных животных». В действующей редакции закона отмечается, что муниципальным образованиям передаются государственные полномочия «по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных». В случае принятия облдумой поправок  последний пункт из этого предложения будет удален. Корректировке подлежит и формула расчета субвенций муниципальным образованиям, из которой также исключается строка об уничтожении животных.  В пояснительной записке к поправкам говорится о том, что региональный закон приводится в соответствие с федеральным законом...
Прочитана: 2631 раз
Общество 16.02.2018 13:48

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2019 годах, пройдет в Волжском  Волгоградской области 18 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации городского округа, в списке проектов – 36 территорий, которые по результатам голосования облагородят. Среди них – скверы, детские площадки, участки около остановок общественного транспорта и т.д. Проекты представлены в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2020 годы. Документом определен и перечень мест, где пройдет голосование. Это школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, культуры, вузы. Во многих из этих учреждений, кстати, будут работать избирательные участки по голосованию ...
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Происшествия 16.02.2018 13:36

Несколько десятков домов остались без газоснабжения в Красноармейском районе Волгограда. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. По предварительным данным, это произошло из-за земляных работ,  проводимых у дома №31б на улице  40 лет ВЛКСМ. Сообщается, что трубу повредил экскаватор. По имеющимся сведениям без газа находятся 65 домов. Обстоятельства произошедшего уточняются.  В региональном главке МВД информагентству уточнили, что сейчас идет розыск экскаватора и экскаваторщика.
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Общество 16.02.2018 13:12

Перерасчет за водоснабжение на сумму более 700 тысяч рублей  был сделан в Городищенском районе. Как сообщила ИА “Высота 102”  старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина, проверка надзорного ведомства показала, что  с мая по август прошлого года МУП “ЖКХ Городищенского района” взимало с жителей поселков Степной, Россошка и села Западновка Россошенского сельского поселения плату за водоснабжение по завышенным ценам. В то же время тариф, утвержденный в установленном законодательством порядке, отсутствовал. В результате более 3 тысяч человек переплатили почти 700 тысяч рублей. После внесения прокурорского представления сделан перерасчет. Директор МУП оштрафован на 25 тысяч рублей. ...
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Экология 16.02.2018 13:01

Власти Волгоградской области предлагают сделку «серым» овощеводам Не закрыть, а легализовать серый бизнес по производству тепличных овощей на полях Волгоградской области предлагают парламентарии. Как сообщает ИА «Высота 102», о том, какие шаги в самое ближайшее время власть намерена предпринять в этом направлении, шла речь на заседании межведомственной рабочей группы при комитете по аграрным вопросам областной думы. Сезон полевых работ начнется совсем скоро, поэтому к соглашению с предпринимателями, как считает председатель комитета Владимир Ефимов, нужно придти уже в марте. Напомним, в минувшем году данной проблематикой предметно занимались члены экологического совета при регпарламенте. Они неоднократно выезжали в Иловлинский и...
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Здравоохранение 16.02.2018 12:58

В Волгоградском перинатальном центре готовится к выписке мама с тройняшками В Волгоградском областном клиническом перинатальном центре №2 готовят к выписке маму, у которой еще в прошлом году родились три девочки. Первой появилась на свет Яна, потом Кристина, а затем Дарина. Как сообщила ИА «Высота 102»  главный врач центра Татьяна Веровская, роды были преждевременные и оперативные. Вес девочек составлял  1 кг. 620 гр., 1 кг. 110 гр.  и 1 кг. 400 гр. Теперь в семье Елены и Александра Сосновщенко из Кировского района Волгограда пятеро детей.  С 1 января в центре уже появилось на свет 628 новых...
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Здравоохранение 16.02.2018 12:38

Количество заболевших гриппом в Волгоградской области увеличилось до 17 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, ранее сообщалось о десяти заболевших. Однако в целом в регионе уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом остается низким, даже наблюдается уменьшение количества заболевших ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей почти на 4%. В целом уровень заболеваемости ниже недельного эпидемического порога на 46%. В городе Волгограде уровень заболеваемости совокупного населения также не превышает значения эпидемического порога – ниже на 21%.
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Общество 16.02.2018 11:29 (Обновлено: 16.02.2018 12:58)

Самую  дорогую  квартиру площадью 409,7 кв. м. в новостройке Волгограда можно приобрести за 26,63 млн рублей. Самая дешевая по нестандартной площади в монолитном доме  стоит  5,11 млн рублей: ее площадь -  127,7 кв. м. На сегодняшний день Волгоград занимает 12-ю строчку рейтинга городов России по уровню стоимости самых дорогих квартир в новостройках, подготовленного аналитиками ЦИАН, сообщает ИА «Высота 102». При этом на локальном рынке действительно высокие цены отмечены только в одном проекте. В остальных жилых комплексах максимальная стоимость квартир как минимум в два раза ниже, чем у лидера. Разброс составляет более пяти раз. В Волгограде на сегодняшний день только два...
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Расследования 16.02.2018 10:55 (Обновлено: 16.02.2018 12:13)

В Волгограде пивовар Изгаршев остался под домашним арестом Борис Изгаршев, обвиняемый в уклонении от уплаты более чем 114 миллионов  рублей налогов, не смог добиться отмены домашнего ареста. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная инстанция оставила в силе решение суда Центрального района, о помещении бизнесмена под домашний арест до 14 марта.
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Спорт 16.02.2018 10:53

Отсутствие подогрева на футбольном поле стадиона "Зенит" стало причиной переноса первых домашних матчей команды "Ротор-Волгоград" в рамках первенства ФНЛ в Астрахань. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба, уже решено, что свои первые матчи в этом сезоне волгоградская команда сыграет с ФК "Тамбов" и ФК "Спартак-2" на стадионе "Центральный" в Астрахани 4 марта и 10 марта соответственно. Как стало известно информагентству, из-за отсутствия подогрева нового футбольного поля травяной газон покрылся коркой льда. Счистить лед вручную или убрать его с помощью реагентов нельзя, так как будет испорчен газон. В данном случае приходится только ждать, когда температура воздуха...
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Расследования 16.02.2018 10:26

В Волгограде водитель маршрутки ответит за гибель пешехода Дело водителя маршрутки 15"а”, сбившего насмерть женщину, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102”сообщили в ГУ МВД РФ по Волгоградской области. Смертельная авария произошла  летом минувшего на улице Лазоревая напротив дома №89. Как выяснили следователи, маршрутка  “ГАЗель”  под управлением 52-летнего мужчины наехала на 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу. От полученных травм волгоградка через несколько дней умерла в больнице. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшим  по неосторожности смерть человека. Дело будет рассматриваться в Красноармейском районном суде. Известно, что у водителя уже имеется судимость.
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Общество 16.02.2018 09:50

Свыше 9 тысяч работодателей в Волгоградской области, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня, вынуждены были давать объяснения в 2017 году на заседаниях межведомственных комиссий по легализации налоговой базы. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, в результате общая сумма дополнительных поступлений составила 217,5 млн рублей страховых взносов и 90,9 млн рублей налога на доходы физических лиц. Размер минимальной заработной платы на территории области определен Региональным соглашением и устанавливается для внебюджетного сектора экономики в размере 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения региона. В УФНС России по Волгоградской области поясняют, что, таким образом, в первом квартале 2018 года среднемесячная...
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Общество 16.02.2018 09:28

Профилактический рейд “Пешеходный переход” проходит сегодня в областном центре. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, мероприятие направлено на пресечение нарушений правил дорожного движения не только  водителями, но и пешеходами. Их соблюдение волгоградцами и гостями города проверят инспектора госавтоинспекции. Тем, кто не уделяет должного внимания соблюдению правил безопасности на дорогах, придется заплатить штраф. Так, любителям перебегать проезжую часть в неположенном месте, придется раскошелиться на 500 рублей, а штраф не пропускающему пешехода водителю - втрое больше.
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