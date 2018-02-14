







Грядущие изменения федерального законодательства о погребении и похоронном деле, перспективы развития этой сферы услуг в муниципальных образованиях РФ сегодня стали основными вопросами на совещании, которое состоялось в Волгограде по инициативе Союза похоронных организаций и крематориев, сообщает ИА "Высота 102". Участие в обсуждении этой специфической темы приняли представители администрации Волгограда и области, Волжского, региональной Ассоциации предприятий похоронной отрасли, депутаты и общественники. По словам исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой, которая задала тон дискуссии, в 2017 году президент поставил задачу повысить в России качество и доступность сферы ритуальных услуг, и скоро законопроект о погребении и похоронном деле поступит в Государственную думу РФ для рассмотрения. Каким он будет в окончательном варианте, с учетом всех поправок, во многом зависит от активности не только участников сферы ритуальных услуг, но и представителей муниципальных образований. Пока у всех, как выяснилось, нет четкого понимания того, как дальше будет развиваться похоронное дело в России.













"Спасибо, что в День влюбленных пригласили на оригинальное совещание, - начал свое выступление исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Волгоградской области" Александр Щербань. - Но, если без шуток, то я должен признать, что проблема архиважная. Единого подхода в решении этой проблемы у нас в области нет. Очень пестрая картина. В отдельных районах эти услуги оказывают муниципальные предприятия, например, в Котельниково и Клетском. Где-то это частники, индивидуальные предприниматели, а где-то никого вообще нет. Скажем, в Ольховском районе нет людей, которые занимаются оказанием этих услуг. Хоронят там, как Бог на душу положит: то с соседнего района привлекут, то сами соорганизуются". Организовать специализированные службы в каждом муниципальном образовании, как того сегодня требует закон, невозможно. "В сельских поселениях, где проживают от силы 200-300 человек, а в год умирает максимум пять человек, это нецелесообразно. На содержание такой службы там нет денег и не предвидится", - пояснил Щербань. Проблем в сфере ритуальных услуг, как прозвучало на совещании, множество. Однако есть "продвинутые" территории, где сфера ритуальных услуг развивается и достаточно успешно. В качестве примера были названы Волжский и Волгоград. Так, в городе-спутнике власти в результате конкурса выбрали специализированную организацию, которая будет заниматься содержанием муниципальных кладбищ и оказывать ритуальные услуги. Для властей Волжского этот путь был непростым - пришлось пройти сложный судебный процесс с антимонопольной службой.













В Волгограде, по словам руководителя департамента городского хозяйства Виталия Земцова, власти еще в 2002 году пошли по пути долгосрочного сотрудничества с хозяйствующим субъектом. "Это позволило Волгограду на тот момент решить массу проблем - с содержанием мест захоронений, с перевозкой тел. Тогда тела не вывозились по нескольку дней. Вспоминать это стыдно", - рассказал Земцов. На что представители Союза похоронных организаций и крематориев заметили, что во многих регионах РФ, к сожалению, сегодня эта проблема еще актуальна. Земцов сообщил, что сотрудничество с представителями бизнеса позволило не только сделать ритуальные услуги доступными для населения, построить на территории Волгограда ряд крупных объектов похоронного назначения, но и существенно сэкономить бюджетные средства. Так, с марта 2017 года администрация Волгограда сняла с себя бремя содержания кладбищ, полностью переложив эту работу на хозяйствующий субъект. В условиях дефицита бюджетных средств это позволит за 10 лет сэкономить казне Волгограда порядка 400 млн рублей. "Возможность долгосрочных отношений между органами власти и хозяйствующим субъектом в организации содержания городских кладбищ, мы считаем, является перспективным направлением. Мы в этом вопросе идем по пути эксперимента, но считаем его правильным, и предлагаем его закрепить в законодательной базе", - сказал Земцов. В заключении своего вступления он отметил, что из общего количества жалоб, которые поступают от населения по всем направлениям городского хозяйства (свет, дороги, отлов бездомных собак и пр.), меньше всего жалуются на кладбища. "Мы делаем вывод, что этот рынок реализован и находится в нормальном состоянии", - резюмировал он.



