Депутат гордумы Волгограда «забыл» о более 100 миллионах рублей дохода

Почти на 100 миллионов рублей занизил свой доход, указанный на сайте Волгоградской городской думы депутат Александр Егунов. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По полученным от надзорного ведомства сведениям, народный избранник опубликовал данные о том, что в 2016 году его доходы составили чуть более 11 миллионов рублей, в то время как на деле они превысили 110,4 миллиона.

Сам депутат объяснил случившееся невнимательностью и техническими ошибками. Прокурор города в представлении на имя главы Волгограда просил скорректировать данные. Но в гордуме, сославшись на отсутствие такой процедуры в нормативных актах, корректировку не внесли. Прокуратурой подан иск в Центральный районный суд с требованием обязать представительный орган власти исправить данные.

Между тем, с учетом новых обстоятельств Александр Егунов перемещается с пятой строчки на первую в рейтинге самых богатых депутатов Волгоградской гордумы по итогам 2016 года. В списке имущества народного избранника – два земельных участка общей площадью 1,6 тысяч квадратных метров, две квартиры (153 квадратных метра), гаражный бокс, место на парковке и внедорожник «Land Rover Range Rover».

Александру Егунову 39 лет. В Волгоградской городской думе он работает первый созыв, получив мандат в 2013 году. Закончил Волгоградский государственный технический университет по специальности «Оборудование и технология сварочного производства». Согласно данным на сайте гордумы, с 2009 года трудится главным инженером в ООО «Специальные сварные металлоконструкции». Однако в открытых источниках содержатся данные о том, что Александр Егунов выступает учредителем и руководителем как минимум трех коммерческих структур с созвучными названиями: ООО «Сварка специальных металлоконструкций», ООО «Сварка металлоконструкций» и ООО «Транспортник» (соучредитель).