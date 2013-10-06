Депутат Европарламента нашел общие проблемы в медицине Чехии и Волгоградской области

Депутат Европарламента Йиржи Машталка, выпускник Волгоградской медакадемии, встретился в ВолгГМУ с руководителями учреждений здравоохранения и рассказал об организации здравоохранения в Евросоюзе в целом и Чехии в частности. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в вузе. По его словам, - одна из основных проблем в здравоохранении Чешской республики - вопрос безопасности лекарственных средств, заказываемых из-за рубежа. В Чехии существуют санкции, запрещающие такие поставки, если доказаны негативные последствия от применения препарата.

Проблема «утечки» медицинских кадров в Чехии стоит так же остро, как и в России. Ее основная причина заключается в размере заработной платы сотрудников. «Врачу из Чешской республики выгодно работать в Германии. До ближайшей больницы 30 км, а зарплаты в несколько раз выше. Особенно это касается диагностических специальностей, таких, как рентгенология, - привел пример депутат Европарламента. - Выделяет большие средства на здравоохранение, дает хороший финансовый стимул Австрия».

Доктор Машталка рассказал, что компьютеризация также создает проблемы как для врачей, так и для учреждений в целом. Основная из них - защита личных данных пациента. Другая - отсутствие коммуникации между медицинскими учреждениями, то есть, у каждой больницы своя компьютерная программа. Пытались создать единую систему, но все пока «сошло на нет».

Отвечая на вопрос, как ведется подготовка главных врачей в Чехии и может ли занимать эту должность простой врач, он ответил: «Директором клиники может быть врач и даже медсестра. Не хочу никого обидеть. У нас есть региональные больницы, в них есть совет, и он назначает директора. Это может быть юрист, экономист, врач», - ответил доктор Йиржи Машталка.

Также обсудили вопросы оказания помощи больным с острым коронарным синдромом. В Чехии специализированную помощь, по словам Йиржи Машталки, можно получить в течение получаса. Объясняется это не только слаженной и быстрой работой медицинского персонала, но и небольшой территорией.