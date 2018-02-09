В Волгоградской области для депутатов Госдумы определили места для встреч с избирателями









Специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной думы РФ и депутатов облдумы с избирателями определили в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации региона, сделано это в соответствии с федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

В документе приведен список помещений, определен порядок их предоставления законодателям. Итак, депутаты Госдумы и облдумы будут встречаться с избирателями в актовом зале областной библиотеки им. М.Горького и в малом зале волгоградского планетария. Законодатель, планирующий встречу, должен не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения встречи с избирателями, направить балансодержателю помещений заявление. В нем необходимо указать ФИО депутата, наименование и адрес помещения, где планируется встреча, дату проведения, время начала встречи и ее окончания, предполагаемое количество участников. Срок рассмотрения заявления – три рабочих дня с момента регистрации. В случае, если балансодержатель помещения выражает депутату отказ в проведении встречи, то он должен в уведомлении обосновать причину отказа. В постановлении также прописано, что может стать причиной для отказа депутату в предоставлении помещения для встречи с избирателями. Это несоответствие требованиям поданного заявления, если дата и время совпадает с другой уже назначенной встречей или каким-либо мероприятием, препятствующим для встречи в указанный день и время. При устранении депутатом таких несоответствий его заявление будет рассмотрено заново в течение трех рабочих дней. В постановлении отмечается, что помещения предоставляются депутатам на равных условиях в порядке очередности подачи заявлений.

Фото: duma.gov.ru



