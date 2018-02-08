Музей-панорама «Сталинградская битва» представил материалы о плененном фельдмаршале Паулюсе на выставке в Москве

Фотодокументальная экспозиция «Иван Ласкин. Фридрих Паулюс. Встреча на переломе», посвященная единственному случаю пленения немецкого фельдмаршала в годы Великой Отечественной войны, открылась в Москве, в Российском государственном социальном университете. Как сообщили ИА «Высота 102» в Российском военно-историческом обществе, представлено свыше 70 уникальных документов и фотографий из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва», Красногорского филиала музея Победы и Белебеевского историко-краеведческого музея.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков обратил внимание на сохранение памяти о героических событиях и необходимость противодействия попыткам фальсификации исторической правды, которые предпринимаются некоторыми странами.

Напомним, в начале января 1943 года Сталинградский фронт, куда входила 64-я армия, окружил вражеские части в районе города, закончив операцию «Кольцо», а 31 января Военный совет фронта поручил начальнику штаба генерал-лейтенанту Ласкину выехать в район боевых действий в качестве официального представителя советского командования и провести переговоры с гитлеровским командованием о прекращении военных действий со стороны немцев, их капитуляции, а также о сдаче в плен командующего 6-й армией Ф. Паулюса и его штаба. Ласкин так описывал встречу с фельдмаршалом в книге «На пути к перелому»: «…Мы сразу увидели Паулюса. Одетый в шинель, заложив назад руки, медленно шагал от двери в противоположную сторону. Я вошёл в комнату. Паулюс повернулся к двери и, увидев меня, остановился… Пятидесятитрёхлетний фельдмаршал был выше среднего роста, худощавый, пожалуй, излишне прямой, подтянутый, выхоленный. Сейчас лицо его было бледно. Он смотрел на нас усталыми глазами. Я назвал себя и объявил его пленником. Паулюс подошёл ко мне и, высоко подняв правую руку, на скверном русском языке произнёс: «Фельдмаршал германской армии Паулюс сдаётся Красной Армии в плен». Вместе с Паулюсом были пленены свыше 91 тысячи солдат и офицеров, 24 генерала.