На экосовете в Волгограде обсудили болевые точки Калачевского района

Главу Калачевского района пригласили на заседание экосовета при Волгоградской облдуме и попросили отчитаться о работе в сфере охраны окружающей среды, сообщает ИА «Высота 102». Акцент был сделан на таких вопросах, как сбор и вывоз мусора с предприятий малого и среднего бизнеса; говорили о предприятиях, которые заключили или не заключили договоры с перевозчиком на вывоз твердых и жидких бытовых отходов и биоотходов; дезинфекции и утилизации стоков и других. Как напомнила присутствующим председатель экосовета Ирина Соловьева, в конце минувшего года представители экосовета на выездном совещании в Калаче уже пытались получить ответы на эти и другие вопросы, однако местные власти не смогли представить информацию в полном объеме, и получить представление о сложившейся ситуации в сфере обращения с ТБО и ЖБО, биоотходами и стоками не удалось. А болевых точек тут немало. Это и территории стихийных рынков, расположенных на участке трассы «Волгоград-Калач-на-Дону», действующая свалка у поселка Пятиморск и закрытые свалки у города и хутора Пятиизбянского, которые посещали члены экосовета. После поездки они разработали ряд рекомендаций для органов местного самоуправления по этим и другим вопросам.

Глава администрации Калачевского района Петр Харитоненко доложил, что удалось сделать с начала декабря прошлого года и по сегодняшний день. Разработан план рейдовых мероприятий с участием представителей административной комиссии, ветеринарной службы, сотрудников полиции, Калачевского лесничества, управления водными ресурсами Цимлянского водохранилища, муниципальной казачьей дружины. Занимаются инвентаризацией гидротехнических сооружений. Поставили несколько щитов с обращениями к жителям беречь природу, ближе к лету такие же установят и в местах отдыха. С целью развития экологического образования и просвещения на территории района увеличены объемы финансирования данной программы. Главным же бичом остаются мусорные свалки. «Всех торговцев на стихийных рынках вдоль трассы предупредили об ответственности, а договоры на вывоз мусора с ними будут заключены до 1 марта текущего года. Однако это не решает проблему полностью, и без регионального оператора справиться со стихийными свалками вряд ли получится», - отчитывался глава.

Ирина Соловьева заметила: «Когда придет регоператор, он начнет работу, что называется, с чистого листа, то есть, будет вывозить мусор сегодняшнего дня. А что делать со старым? Кто будет им заниматься? К примеру, уже сегодня вся вода в балке, впадающей в Дон, замусорена. Кто будет приводить водный объект в порядок, и главное – что делать, чтобы больше туда ни отходы не сваливали, ни стоки?». Она подчеркнула, что по-прежнему вызывает много вопросов и ситуация с утилизацией биологических отходов и стоков от деятельности боен.

Пояснения на эти вопросы члены экосовета пытались получить не только от главы района, но и от первого заместителя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексея Резникова. Однако тот отделался общими, ничего не значащими фразами, а потом заявил, что отвечает за это или Россельхознадзор или Роспотребнадзор, но он точно не знает. При этом заключил: «Надеюсь, что это удастся сдвинуть с мертвой точки».

«Так вот и возьмите на контроль эту проблему», - обратилась к нему Ирина Соловьева.

Ничего по сути не сказал и зампредседателя комитета ветеринарии области Андрей Фоменко. Ветслужбы, по его словам, вообще за стоки не отвечают. «Мы только осуществляем проверки», - заявил он. В течение часа Ирина Соловьева пыталась выяснить, куда деваются отходы из выгребных ям после забоя скота. Напрасно. Выяснилось, что информацией никто из присутствующих представителей власти не владеет. Вроде бы, все работают, все за что-то отвечают, а результаты оставляют желать много лучшего.

По словам Ирины Соловьевой, все поднятые на заседании вопросы экосовет продолжит держать на контроле.