



Повергла в шок народного избранника жительница Волгограда, которая обратилась к нему с нестандартной, если не сказать интимной, просьбой. Инцидент произошел в Волгоградской приемной лидера партии «Единая Россия», один из сотрудников которой поделился с ИА «Высота 102» копией письменного обращения горожанки. Его содержание она не постеснялась озвучить глаза в глаза «слуге народа». Женщина испытала на прочность психику депутата, поскольку с ТАКОЙ просьбой избиратели к нему никогда не обращались.

Редакция информагентства после прочтения текста тоже пришла в себя не сразу. «Как такое публиковать?», - вопрошали одни журналисты, призывая к морали. «Как такое НЕ публиковать?», – возмущенно отвечали другие. Третьим и вовсе стиль письма горожанки напомнил откровения английского средневекового поэта Джеффри Чосера в его «Кентерберийских рассказах». В итоге было решено, что несправедливо оставлять в неведении наших читателей, которые к тому же могут убедиться во вредности депутатской профессии.

Автор эпистолярного творения начала издалека, робко попросив депутата оказать содействие в профилактике ее здоровья в виде «посильной материальной помощи». С этих же слов она и начала свой разговор с депутатом в приемной. За окном тихо шел снег. Ничего не предвещало беды. Женщине, как она пояснила, требуются не физиопроцедуры, не поездка в санаторий, грязелечебницу или даже на курорт. Эти идеи оригинальностью не блещут, а героиня нашей публикации, как вы уже поняли, пошатнула веру депутата в разумность этого мира. Гостья, тем временем, продолжала монолог. Дама (на вид ей около 60) поведала о том, что давно не обновляла свой гардероб – кофты она носит по 30 лет, исподнее – по 15. «Прошу денег на нижнее белье, иначе невозможно найти мужчину для длительных серьезных отношений», -чистосердечно призналась избирательница депутату. После этих слов народному слуге стало не по-февральски жарко и как-то совсем неловко. Как вести себя в таких случаях в думском регламенте не сказано ни слова. А жаль. Ибо дальше было хуже.

Волгоградка рассказала нардепу, что без кружевных вещиц любовь в большом городе построить сложно. Здесь хочется привести точную цитату из письма, но по этическим соображениям мы этого делать не будем. Гостья Волгоградской приемной Дмитрия Медведева, взиравшего на происходящее с портрета на стене, пожаловалась думцу - не на низкую пенсию, не на плохих чиновников и вороватых коммунальщиков, а на нестандартную форму и размер своей груди. Чтобы народный избранник оценил масштабы бедствия, избирательница зачем-то вспомнила про ташкентские дыни. После этих слов уже можно было ничего не говорить – мозг депутата окончательно взорвался. Но этого взрыва гражданке было мало. Ее запросы росли на глазах, как ташкентские дыни. Кроме белья подавай депутат и колготки, и обувь! «Войдите в мое положение – холодильник советских времен дышит на ладан, а это еще 10 тысяч рублей, минимум», - на этих словах в поэтичном письме была поставлена прозаичная точка, затем число и подпись.

Как теперь жить с этим знанием волгоградскому депутату, «куда бечь», к какому доктору обратиться за реабилитацией – неизвестно. Одно ясно, ташкентские дыни он больше не сможет есть. Никогда.