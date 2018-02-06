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От Сталинграда - до Великой Победы
 06.02.2018 18:00

Глава Волгограда посмотрел в Париже фильм о Сталинградской битве

С важной дипломатической миссией посетил столицу Франции глава Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской городской думы, Андрей Косолапов накануне вечером представил в Париже новую фотодокументальную выставку «Сталинград. Призыв к миру!». Проект к 75-летию Победы в сражении реализован при поддержке администрации Волгоградской области на основе материалов музея-панорамы «Сталинградская битва» и ведущих музейных учреждений России и зарубежья. Презентация состоялась в Российском православном духовно-культурном центре.
Вместе с главой Волгограда в церемонии открытия выставки принимали участие советник-посланник Посольства РФ во Франции, представители военного и военно-морского атташата РФ во Франции, сотрудники представительства России при ЮНЕСКО, Послы Беларуси и Казахстана, члены организаций по сохранению исторической памяти и обществ дружбы с Россией, ветераны, члены русскоязычного сообщества Парижа, жители французской столицы. 
В ходе презентации состоялся показ фильма о Сталинградской битве с субтитрами на французском языке и видеосюжета о музее-заповеднике «Сталинградская битва». 
Справка. Открытие Российского православного духовно-культурного центра в  Париже  состоялось в октябре 2016 года. Комплекс, который называют «новым Кремлем», расположен в километре от Эйфелевой башни на берегу Сены. 


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