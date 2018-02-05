Ушуисты из Волгоградской области завоевали на чемпионате ЮФО дюжину золотых медалей





Дюжину золотых медалей и первое место в командном зачете завоевали волгоградские спортсмены на чемпионате-первенстве ЮФО по ушу-саньда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил один из тренеров волгоградской команды Александр Кравченко. Соревнования проходили со 2 по 4 февраля в Сочи. Помимо волгоградцев в них приняли участие команды из Ростова-на-Дону, Краснодара, Адыгеи. Возраст спортсменов составлял от 11 до 35 лет. Золотые медали в возрастной категории 11-12 лет завоевали волгоградцы: Иван Зубарь, Никита Турутин, Андрей Дженто, Дарья Колбяшкина, Дмитрий Диденко. В возрастной категории 13-14 лет: Алёна Глазкова и Валерий Чкалов. В категории 15-16 лет и 17-18 лет отличились Руслан Ширяев и Степан Бондаренко соответственно. А в старшей возрастной категории (19+) действующая чемпионка России Анна Чуклеева и Мариям Гамбарчаева. Пополнилась копилка ушуистов и одной серебряной медалью у Егора Вдовенко (категория 13-14 лет), двумя бронзовыми медалями у Данила Губко (15-16 лет) и Валерии Дьяченко (категория 19+).

Все они воспитанники областной школы олимпийского резерва, общества "Динамо" и МКУДО ДЮСШ Среднеахтубинского района. Тренировали спортсменов Александр Кравченко и Клавдия Пугачёва.

Отметим, что победа в Сочи открывает перед волгоградцами дорогу на чемпионат-первенство России, которое состоится 9-14 апреля в Москве. Победители московских соревнований поедут на чемпионат-первенство Европы.



