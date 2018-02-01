Сегодня в музее-панораме «Сталинградская битва» состоялась презентация трех книг, изданных к 75-летию Сталинградской битвы, две из которых, как уже сообщало ИА «Высота 102», вышли в Москве, в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей».

Книга «Герои Сталинградской битвы» посвящена поразительной жизни и судьбе таких полководцев, как Еременко Андрей Иванович, Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил Степанович, Родимцев Александр Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, Зайцев Василий Григорьевич. Им суждено было стать участниками больших сражений, в послевоенный период создавать новую современную армию, восстанавливать разрушенное хозяйство, строить будущее. Их биографии – а все они родом из крестьянских семей, – это готовая книга по новейшей истории нашей страны, вместившей в себя важнейшие события и величайшие битвы ХХ века. О них слагали легенды и пересказывали в войсках. Уникальные подробности их жизни, боевых эпизодов, о которых ранее не было известно и которые рассказали авторам книги - Илье Родимцеву, сыну дважды Героя Советского Союза генерала Александра Родимцева и Светлане Аргасцевой, заведующей отделом экспозиционно-выставочной работы музея-панорамы «Сталинградская битва», - родные полководцев, заинтересуют каждого читателя и заставят восхититься их военным талантом и человеческими качествами. По словам Юрия Лепехина, он за два дня «проглотил» эту книгу и убежден, что «будет правильно, если мы станем ее пропагандировать и преподавать нашим ребятам».

Вторая книга автора писателя и историка Анатолия Желтухина - о нашем земляке, заслуженном деятеле науки Российской Федерации, Почетном гражданине города-героя Волгограда Максиме Матвеевиче Загорулько. Автор московского издательства признался, что несколько месяцев провел в Волгограде, собирая материалы об этом солдате и ученом.

«Боевой путь танкиста Загорулько — это форсирование Днепра, освобождение Кривого Рога, Тирасполя, других городов, участие в Яссо-Кишинёвской Дебреценской, Будапештской, Братиславско-Брновской, Пражской операциях, война с Японией. Более полувека его жизнь была связана с Волгоградом. Этому человеку присущи титаническая работоспособность, умение находить нестандартные решения в самых сложных жизненных ситуациях, неподражаемое чувство юмора», - поделился с присутствующими Анатолий Желтухин.

Именно Загорулько открыл «белые пятна» о военнопленных в СССР, издав серии книг о пребывании пленных военнослужащих иностранных армий на территории нашей страны и показавшие несостоятельность спекуляций в западной печати вокруг судьбы солдат и офицеров разгромленных и капитулировавших под Сталинградом частей и соединений 6-й армии вермахта. Потом были такие издания, как «Народный подвиг Сталинграда», «Сталинградская группа войск. Февраль — май 1943 г.», двухтомник «Сталинградская область в постановлениях Государственного Комитета Обороны», «Астраханский комитет обороны. 1941 — 1943 гг.», «Восстановление экономики Сталинградской области (Репарационные поставки) 1945—1947 гг.», статистический справочник в двух томах «Сталинградская область. 1939—1943 гг.». Но вершиной творческой деятельности коллектива учёных под руководством Загорулько стал выход в свет фундаментального труда — энциклопедии «Сталинградская битва», считает издатель. Это единственное в своём роде энциклопедическое издание, полностью посвящённое отдельному сражению. Такого среди трудов по истории войн нет ни в России, ни за рубежом. Созданный волгоградскими учеными огромный научно-исследовательский задел, опубликованный массив архивных документов позволяет прежде всего давать аргументированный отпор всевозможным фальсификациям и искажениям Сталинградской битвы и истории Великой Отечественной войны, которые вновь заполнили западную печать в канун 75-летия победы на Волге.

Несокрушимым воинам – солдатам и маршалам, всем жителям Сталинграда, явившим беспримерное мужество и стойкость, – посвятил книгу «Бессмертный Сталинград» Почетный гражданин Волгоградской области, Народный учитель России Юрий Васильевич Лепехин.

«Война – это не просто разруха, смерти, страдания, - говорит он. – Это несгибаемость нашего духа, ключ к пониманию фундаментальных нравственных основ нашего народа. Это то самое прошлое, из которого мы постоянно будем черпать вдохновение и силы, строя великое будущее страны». Юрий Лепехин убежден, что сталинградская земля в веках будет постоянным источником, питающим дух и веру наших людей.