Арбитражный суд Волгоградской области не смог приступить к рассмотрению иска ГАУ «Юный ястреб», который пытается вернуть в госсобственность территорию аэродрома в Среднеахтубинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», ответчик – автономное некоммерческое общество с созвучным названием «Ястреб» - не явился в суд на предварительное слушание.

Престранные события вокруг известного в советское время аэроклуба, созданного в 60-х годах прошлого века, стали разворачиваться в начале нулевых годов. Отдельные участники этой лихой истории вытворяли такие «чудеса на виражах» и даже опасные с точки зрения закона трюки, что нынешняя власть региона и даже правоохранительные органы сегодня диву даются. С 90-х годов 218 гектаров аэродрома находились в бессрочном пользовании авиационно-спортивного клуба имени Хользунова, который находился в ведении ДОСААФ. Любопытные события стали происходить в клубе с приходом в 2001 году нового руководителя Александра Ягупова, в прошлом – выпускника Волчанского авиационного училища (Харьковская область). Параллельно с деятельностью досаафовского клуба Ягупов вместе со своей гражданской супругой Ириной Фалалеевой создал автономное некоммерческое общество «Ястреб». У новоиспеченной организации вскоре в собственности появляется внушительный актив - 106 гектаров земли примерно в том же месте, где располагается аэродром, границы которого по какой-то причине установлены не были.

Далее стали происходить и вовсе необъяснимые события. В 2004 году директор досаафовского авиационного клуба, все тот же Ягупов, добровольно отказывается от всех двухсот с лишним гектаров земли, якобы в связи с отсутствием на ней имущества ДОСААФ. Логика действий, на первый взгляд, непонятна: зачем же отвергать щедрый подарок государства?.. Администрация Среднеахтубинского района поспешила принять в свои руки «осиротевшие» земли аэродрома. Но долго без хозяина территория не оставалась. Незадолго до этого в комитете молодежной политики региона под руководством Андрея Варакина был создан третий по счету авиационно-спортивный клуб, но уже в статусе государственного автономного учреждения. Организация получила название «Юный ястреб». То ли с фантазией у чиновников КДМ в то время было туговато, то ли намеренно государственной организации дали созвучное название с частной структурой и прописали ее по тому же юридическому адресу - г.Волгоград, ул. Рабоче-крестьянская, 48Б.

Из-за того, что ДОСААФу земля аэродрома вдруг стала не нужна, все 218 гектаров передаются ГАУ «Юный ястреб», которое возглавил все тот же Александр Ягупов. Комфортно ли ему было сидеть сразу на трех стульях - в должности руководителя АСК имени Хользунова, АНО «Ястреб» да еще и ГАУ «Юный ястреб»?... Вероятно, да, потому что после создания государственного учреждения Ягупов, как его руководитель, получил возможность получения бюджетного финансирования. Помощь в освоении казенного финансирования, вполне вероятно, что могла оказать частная фирма «Ястреб», привлекаемая в качестве подрядчика, например, при организации учебных прыжков с парашютом.

В Центральном совете ДОСААФ, к слову, были возмущены тем, что волгоградское подразделение допустило потерю собственности, адресовали администрации Среднеахтубинского района гневные письма с требованием вернуть землю. В дело даже подключалась военная прокуратура, но действенных мер предпринято не было. С должности руководителя досаафовского аэроклуба Ягупова попросили в 2005 году, а из ГАУ «Юный ястреб» - только в 2013 году. Все предыдущие 9 лет оба «Ястреба» – государственный и некоммерческий - работали в плотном тандеме. ГАУ получало из бюджета деньги, АНО – помогало ему их осваивать.

Вот только до сих пор неясно, как удалось АНО «Ястреб» стать хозяином в 2001 году сотни гектаров земли возле аэродрома? В ГАУ «Юный ястреб», к которому теперь Ягупов не имеет никакого отношения, полагают, что часть этой территории принадлежит им. Так ли это на самом деле? Сколько в целом за последний десяток лет «отщипнули» земли от аэродрома и насколько это законно? Пролить свет на эту историю может, в частности, арбитражный суд, разобравшись с законностью проведенного в 2001 году межевания участка вблизи взлетно-посадочных полос. Следующее заседание назначено на 21 февраля.