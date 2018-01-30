







Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с рабочей поездкой посетил микрорайон «Долина», реализуемый инвестиционно-строительной компанией «Запад». Глава региона ознакомился с ходом строительства новой школы «Долина знаний» на 1000 мест и детского сада «Долина детства» на 245 мест, которые начнут свою работу 1 сентября 2018 года. Корреспондент ИА «Высота 102» побывал на строительных площадках.













В новой школе помимо учебных классов будут два спортзала, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотеки, web-мастерские, лингафонные кабинеты, интерактивный музей. На территории предусмотрены мини-футбольное и волейбольное поля.













По оснащенности школа станет одной из лучших в Волгоградской области. И уже с 1 марта этого года начнется прием заявлений от родителей будущих учеников.

«В этой школе все сделано для того, чтобы, занимаясь в первую смену, ребята проводили вторую половину дня с пользой для себя – в творческих мастерских, кружках. Здесь каждый найдет себе дело по душе», – отметила председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.

«Средняя общеобразовательная школа № 55 «Долина Знаний» Советского района Волгограда» – так будет называться новая школа. Назначен и директор школы «Долина знаний», им стал Петр Байкалов, победитель регионального конкурса «Учитель года», лауреат всероссийского конкурса «Учитель года-2017».

«Когда появилось предложение возглавить эту школу, набрать персонал, укомплектовать кабинеты, продумать программу развития и учебный план, я понял, что моя мечта близка к осуществлению. Это уникальный случай, когда мы можем адаптировать педагогов к школе, школу к ребенку и ребенка к школе. Основная модель, которую мы хотим выстроить, я условно назвал «Школа – навигатор успеха». Она поможет развить в ребенке навыки, необходимые для его развития»,– поделился директор новой школы Петр Байкалов.

Школа «Долина знаний» была спроектирована по самым современным образовательным стандартам.













По словам Андрея Бочарова, она станет базовой не только для Советского района, но и всего Волгограда: «Ввод этой школы даст дополнительную возможность для развития Советского района. Здесь реализуется комплексная застройка территории: рядом возводится большой объем жилья, завершается строительство детского сада, строятся дороги для обеспечения транспортной доступности — мы получаем большой новый микрорайон, где со временем может проживать до 80 тысяч человек».

Новый детский сад «Долина детства» на 245 мест также спроектирован с учетом современных нормативов и требований. Он будет укомплектован всем необходимым оборудованием. Здесь будут музыкальные, спортивные, актовый залы, комната природы и ИЗОстудия – интересное, творчески активное развитие ожидает в этих стенах юных жителей микрорайона «Долина».













На встрече было отмечено, что проект «Долины» представляет собой яркий пример создания по-настоящему комфортной городской среды. Параллельно со строительством домов и учебных учреждений в микрорайоне появляются необходимые объекты инфраструктуры: открыта аптека, скоро появится отделение почты. Активно ведется строительство объектов, которые постепенно становятся центрами притяжения жителей. К примеру, любимым местом отдыха и встреч уже стал открывшийся в 2017 году на День рождения микрорайона пешеходный бульвар.

«Главная задача, которую мы ставим перед собой, — сделать наш микрорайон лучшим в Волгоградской области, перенимая лучший опыт ведущих застройщиков, – прокомментировал руководитель проекта «Долина» Руслан Любушкин. – Все наши усилия направлены на воплощение в жизнь главного принципа инвестиционно-строительной компании «Запад» – строить микрорайон, в котором хочется жить!»

И этот принцип воплощается в дальнейших проектах компании. Уже в феврале 2018 года будет запущен новый проект – эко-квартал Долина Park. Расположенный в географическом центре Волгограда, он позволит наслаждаться окружением природы и не отставать от ритма города. Уютные малоэтажные дома, приватная территория с круглосуточным видеонаблюдением, закрытые от посторонних дворы с детскими игровыми комплексами, спортивными площадками и велосипедными дорожками – в Долина-Park будет создана атмосфера по-настоящему комфортной жизни.













Концепцией ландшафтного дизайна квартала предусмотрено создание рядом с ним большой парковой зоны. На территории более 4 га появятся современные детские игровые комплексы, спортивные зоны, велодорожки и смотровые площадки.

Убедиться лично в преимуществах жизни в современном микрорайоне«Долина» можно, записавшись на экскурсию по телефону 51-11-15.







