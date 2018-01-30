|Экономика
|30.01.2018 14:57
Губернатор Волгоградской Андрей Бочаров области посетил строительные площадки школы и детского сада в микрорайоне «Долина»
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров с рабочей поездкой посетил микрорайон «Долина», реализуемый инвестиционно-строительной компанией «Запад». Глава региона ознакомился с ходом строительства новой школы «Долина знаний» на 1000 мест и детского сада «Долина детства» на 245 мест, которые начнут свою работу 1 сентября 2018 года. Корреспондент ИА «Высота 102» побывал на строительных площадках.
В новой школе помимо учебных классов будут два спортзала, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотеки, web-мастерские, лингафонные кабинеты, интерактивный музей. На территории предусмотрены мини-футбольное и волейбольное поля.
По оснащенности школа станет одной из лучших в Волгоградской области. И уже с 1 марта этого года начнется прием заявлений от родителей будущих учеников.
«В этой школе все сделано для того, чтобы, занимаясь в первую смену, ребята проводили вторую половину дня с пользой для себя – в творческих мастерских, кружках. Здесь каждый найдет себе дело по душе», – отметила председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.
«Средняя общеобразовательная школа № 55 «Долина Знаний» Советского района Волгограда» – так будет называться новая школа. Назначен и директор школы «Долина знаний», им стал Петр Байкалов, победитель регионального конкурса «Учитель года», лауреат всероссийского конкурса «Учитель года-2017».
«Когда появилось предложение возглавить эту школу, набрать персонал, укомплектовать кабинеты, продумать программу развития и учебный план, я понял, что моя мечта близка к осуществлению. Это уникальный случай, когда мы можем адаптировать педагогов к школе, школу к ребенку и ребенка к школе. Основная модель, которую мы хотим выстроить, я условно назвал «Школа – навигатор успеха». Она поможет развить в ребенке навыки, необходимые для его развития»,– поделился директор новой школы Петр Байкалов.
Школа «Долина знаний» была спроектирована по самым современным образовательным стандартам.
По словам Андрея Бочарова, она станет базовой не только для Советского района, но и всего Волгограда: «Ввод этой школы даст дополнительную возможность для развития Советского района. Здесь реализуется комплексная застройка территории: рядом возводится большой объем жилья, завершается строительство детского сада, строятся дороги для обеспечения транспортной доступности — мы получаем большой новый микрорайон, где со временем может проживать до 80 тысяч человек».
Новый детский сад «Долина детства» на 245 мест также спроектирован с учетом современных нормативов и требований. Он будет укомплектован всем необходимым оборудованием. Здесь будут музыкальные, спортивные, актовый залы, комната природы и ИЗОстудия – интересное, творчески активное развитие ожидает в этих стенах юных жителей микрорайона «Долина».
На встрече было отмечено, что проект «Долины» представляет собой яркий пример создания по-настоящему комфортной городской среды. Параллельно со строительством домов и учебных учреждений в микрорайоне появляются необходимые объекты инфраструктуры: открыта аптека, скоро появится отделение почты. Активно ведется строительство объектов, которые постепенно становятся центрами притяжения жителей. К примеру, любимым местом отдыха и встреч уже стал открывшийся в 2017 году на День рождения микрорайона пешеходный бульвар.
«Главная задача, которую мы ставим перед собой, — сделать наш микрорайон лучшим в Волгоградской области, перенимая лучший опыт ведущих застройщиков, – прокомментировал руководитель проекта «Долина» Руслан Любушкин. – Все наши усилия направлены на воплощение в жизнь главного принципа инвестиционно-строительной компании «Запад» – строить микрорайон, в котором хочется жить!»
И этот принцип воплощается в дальнейших проектах компании. Уже в феврале 2018 года будет запущен новый проект – эко-квартал Долина Park. Расположенный в географическом центре Волгограда, он позволит наслаждаться окружением природы и не отставать от ритма города. Уютные малоэтажные дома, приватная территория с круглосуточным видеонаблюдением, закрытые от посторонних дворы с детскими игровыми комплексами, спортивными площадками и велосипедными дорожками – в Долина-Park будет создана атмосфера по-настоящему комфортной жизни.
Концепцией ландшафтного дизайна квартала предусмотрено создание рядом с ним большой парковой зоны. На территории более 4 га появятся современные детские игровые комплексы, спортивные зоны, велодорожки и смотровые площадки.
Убедиться лично в преимуществах жизни в современном микрорайоне«Долина» можно, записавшись на экскурсию по телефону 51-11-15.
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В студии передачи «Резонанс» на ВГТРК встретились главный редактор ИА «Высота 102» Сергей Трофимов, член Общественной палаты Волгоградской области Андрей...
|Общество
|30.01.2018 16:33 (Обновлено: 30.01.2018 16:54)
Заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко проверил в Волгограде готовность спецподразделений к проведению ЧМ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, в ходе визита в город-герой, который состоялся в преддверии празднования 75-летия победы в Сталинградской битве, Сергей Милейко побывал на главной высоте России - Мамаевом кургане, где возложил цветы к Вечному огню и оставил запись в книге памяти в Пантеоне Славы. Затем он посетил спецподразделения Росгвардии - отряд мобильного и особого назначения (ОМОН) и специальный отряд быстрого реагирования "Вектор". Заместитель директора Росгвардии проинспектировал готовность подразделений к решению задач по охране общественного порядка в период проведения Чемпионата мира...
Прочитана: 180 раз
|Расследования
|30.01.2018 16:32
Фигурант громкого дела о мошенниках-"автоподставщиках" Георгий Кадария останется под стражей, такое решение приняла апелляционная инстанция Волгоградского областного суда. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Готовившему, по данным следствия, фиктивные акты о ДТП Кадарии не удалось обжаловать постановление Центрального райсуда о продлении срока содержания под стражей. Пробыть в СИЗО ему придется до начала апреля. Как уже сообщало информагентство, в начале октября райсуд отпускал его под домашний арест, но тогда облсуд отменил это решение. Напомним, ущерб от действий этой группы "автоподставщиков" исчисляется миллионами, обвиняемыми по более чем сотне преступных эпизодов проходят 50 человек. По имеющимся сведениям, на свободе...
Прочитана: 303 раз
|Экономика
|30.01.2018 16:18
Сегодня на сайте госзаказов размещено еще три лота на предоставление кредита для погашения дефицита бюджета Волгограда и муниципальных долговых обязательств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, администрации Волгограда понадобилось еще 800 миллионов рублей, за пользование которыми мэрия готова заплатить около 230 миллионов рублей в качестве процентов. Накануне, как уже сообщало информагентство, администрация города разместила несколько лотов на привлечение кредита в сумме 3 миллиардов рублей с начальной ценой контрактов в 850 миллионов рублей. Таким образом, общая сумма кредита, который берет администрация Волгограда, составила 3,8 миллиарда рублей. Бюджет города может разориться на один миллиард рублей, которые уйдут на...
Прочитана: 2230 раз
|Расследования
|30.01.2018 15:59
Волгоградский облсуд оставил под стражей Михаила Мирсагатов, которого следствие считает одним из виновников драки со стрельбой и поножовщиной в Красноармейском районе. Об этом ИА А "Высота 102" сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Мужчине не удалось обжаловать решение Красноармейского райсуда, арестовавшего его до 18 марта. Напомним, что 18 января в результате стычки с применением холодного и огнестрельного оружия у кафе "Русский чай" пострадали четыре человека. Один из них, 24-летний молодой человек умер в больнице. Сейчас сам Мирсагатов находится под охраной в больнице, в той стычке он получил несколько ранений.
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|Общество
|30.01.2018 15:21
В Волгоградской области управляющая компания ООО «ЖЭК», третья по счету после ООО «МДМ – Комсервис» и ООО «ПалласСтройДом», из-за плохой работы лишилась права работать на рынке услуг, - сообщили ИА «Высота 102» в инспекции Госжилнадзора. Лицензия управляющей организации ООО «ЖЭК» была предоставлена в апреле 2015 года. Однако работа УК неоднократно вызывала нарекания со стороны жильцов и надзорных органов. Инспекторами фиксировались нарушения в содержании многоквартирных домов и общего имущества собственников помещений, а на выдаваемые предписания управляющая организация должным образом не реагировала, за что систематически привлекалась к административной ответственности. В июле 2017 года инспекция Госжилнадзора обратилась в суд с иском о лишении...
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|Аналитика
|30.01.2018 15:01 (Обновлено: 30.01.2018 15:01)
Среди регионов ЮФО Волгоградская область занимает четвертое место в списке регионов с самыми дорогими квартирами. Так, за 60 млн рублей в Волгограде реализуется квартира площадью 390 кв. м на улице Батальонной улице рядом с Центральным парком культуры и отдыха и набережной Волги. Лот, занимающий целый этаж, предлагается с дорогой отделкой в современном стиле, с мебелью и техникой, а также двумя машиноместами на парковке во дворе дома. Таковы данные аналитиков ЦИАН, которые провели исследование рынка ЮФО и составили рейтинг входящих в округ субъектов федерации по максимальной стоимости квартир на «вторичке», сообщает ИА «Высота 102». Диапазон цен в пятерке самых...
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|Происшествия
|30.01.2018 14:31
Отечественную легковушку, оставленную с заведенным двигателем, угнал злоумышленник у молодого автомобилиста из Фролово. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером 20-летний фроловчанин стал прогревать перед поездкой свой "ВАЗ" пятой модели, который стоял в гараже. А сам на несколько минут зашел в дом. Но, вернувшись, увидел, что машина исчезла. Тогда он вызвал полицию. Во время плана "Перехват" правоохранители нашли угнанный транспорт в пяти километрах от дома. А вскоре задержали и любителя чужих машин. Им оказался 36-летний, имеющий судимость мужчина без гражданства. По его словам, решение об угоне он принял спонтанно - увидел в...
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|Здравоохранение
|30.01.2018 14:06
Житель Волгограда подготовил иск к "Клинике Академическая", в которой, как он считает, его 7-летнему сыну поставили неправильный диагноз, а затем мучительно лечили ребенка от несуществующего заболевания. Как сообщила ИА "Высота 102" адвокат Елена Белоконь, руководство частного медицинского центра отказалось урегулировать конфликт в досудебном порядке и признавать свои ошибки. По словам адвоката, в выходной день 2 декабря ее доверитель был вынужден обратиться в ближайшую частную клинику для оказания медицинской помощи сыну. Мальчик жаловался на кожные высыпания по всему телу и сильный зуд. Врач-дерматовенеролог осмотрела маленького пациента и поставила ему диагноз "контагиозный моллюск", назначив криодеструкцию - воздействие на...
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|Газетный киоск
|30.01.2018 14:04
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Более половины (55%) россиян поставили Сталинградскую битву на первое место среди важнейших событий Великой Отечественной войны, имевших решающее значение для победы над гитлеровской Германией в 1945 году, сообщили "Интерфаксу" социологи ВЦИОМ. Также россияне говорят о значимости прорыва блокады Ленинграда (47%), битвы на Курской дуге и битвы под Москвой (по 43%), показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 27-28 января среди 2000 респондентов. По мнению большинства россиян, для того, чтобы увековечить память о Сталинградской битве, необходимо больше рассказывать об этом событии на уроках истории (69%),...
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|Расследования
|30.01.2018 13:40
Подозреваемому в уклонении от уплаты 45 миллионов рублей налога гендиректору суровикинской строительной фирмы Омари Кварацхелия Волгоградский областной суд “смягчил” домашний арест. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе судебной инстанции, сегодня облсуд подтвердил постановление Центрального районного суда о содержании подозреваемого под домашним арестом. А также разрешил ему, с ведома следователя, ходить в ближайшие продуктовые магазины, аптеки и учреждения здравоохранения. Напомним, по данным следствия, уклоняясь от уплаты налогов, руководитель специализирующейся на ремонте дорог и автомагистралей организации внес в декларации ложные данные о пяти фирмах, которые якобы были его субподрядчиками в 2014 и 2015 годах. Также на "бумаге" эти фирмы-однодневки выступали поставщиками необходимых...
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|Общество
|30.01.2018 13:20
Для повышения транспортной доступности заполотновской части Центрального района учреждены две новые автобусные остановки на ул. Хиросимы: «Ул. Пархоменко» и «Ул. Хиросимы». О необходимости создать эти остановочные пункты жители расположенных поблизости жилых кварталов сообщали по телефонам горячей линии. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, до настоящего времени в этой части Центрального района расстояние между остановками общественного транспорта «Ул. 7-й Гвардейской» и «Ул. Хиросимы», расположенной на Второй продольной магистрали, составляло свыше 1 км. С введением в обоих направлениях движения новой остановки «Ул. Пархоменко», расположенной напротив дома №2 по ул. Хиросимы, расстояние между двумя ближайшими остановочными пунктами уменьшится вдвое. Для удобства...
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|Астрахань
|30.01.2018 13:15
К чемпионату мира по футболу в 2018 году обновят астраханский парк «Аркадия», который утвержден в качестве фан-зоны чемпионата мира по футболу – 2018. Любимое место отдыха обзаведётся фонтаном, большой площадкой и переносными трибунами для массовых мероприятий. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». Фонтан станет основным украшением парка: будет состоять из традиционной чаши с водой и так называемого сухого фонтана, на который можно подняться. Большое внимание будет уделено озеленению, а также созданию мест отдыха. Помимо трибун, тут появится большой экран, по которому будут транслировать матчи, ролики о командах-участницах и другие информационные материалы, связанные с мундиалем. Завершить...
Прочитана: 644 раз
|Общество
|30.01.2018 13:10
Для поквартирных обходов члены избиркомов получат специальную экипировку. Как рассказал сегодня журналистам в ходе пресс-конференции председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин, в ближайшее время из ЦИКа поступят специальные нагрудные значки для всех членов УИКов. Помимо этого, региональный избирком самостоятельно организовал закупку шарфов и сумок с эмблемой комиссии, по которым жители региона смогут узнать членов УИКов. С с 15 февраля они начинают подомовые обходы электората. Представители участков для голосования напомнят жителям о предстоящих выборах, а также оповестят о новом порядке голосования не по месту регистрации и вручат иллюстрированные памятки с полезной...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|30.01.2018 12:55
«…Мы помним об этом, в сердце храним, и значит, мы живы!» - так звучит припев песни, которую осужденный исправительной колонии №9 Сергей посвятил Сталинградской Победе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области, он отбывает наказание в колонии за тяжкое преступление. Однако за два года, которые он провел в исправительном учреждении, переосмыслил многое, - утверждают в УФСИН. Не случайно и военно-патриотическое направление его творческой деятельности: Сергей работает в музее Боевой Славы колонии и может рассказать о каждом экспонате. Увлекается историей и много читает. Он уверен, что память о подвиге защитников Сталинграда...
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|Политика
|30.01.2018 12:54
В администрации Волгоградской области подготовили перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов Госдумы РФ и депутатов Волгоградской облдумы с избирателями. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления, список состоит всего из двух пунктов – это актовый зал библиотеки имени Горького и малый зал Волгоградского планетария. Для того, чтобы встретиться с избирателями в помещении, депутатам необходимо подать заявку на проведение мероприятия в адрес учреждения, в котором определены такие места, причем залы библиотеки и планетария будут предоставляться им безвозмездно. Напомним, ранее депутаты Волгоградской областной думы приняли новые правила проведения публичных мероприятий, которыми регламентировали свои встречи с избирателями. Теперь народные...
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