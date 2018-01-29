В мэрии Волгограда назвали дороги, которые ждет большой ремонт





В Волгограде сформирован и утвержден перечень объектов реконструкции дорожного фонда на 2018 год. Общая протяженность дорог, обновляемых в рамках приоритетной федеральной программы «Безопасные и комфортные дороги», составит 58,5 километров, всего будут отремонтированы 54 дорожных объектов, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города-героя. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено свыше 1 миллиарда рублей. Завершив восстановление трех- и четырехполосных трасс, дорожники переходят к приведению в порядок двухполосных дорог. Список содержит 54 объекта улично-дорожной сети во всех районах областного центра, включая второстепенные дороги и внутрирайонные проезды, которые из-за десятилетий нерационального хозяйствования пришли в неудовлетворительное состояние. В частности, в этом году будет восстановлена часть Второй Продольной магистрали в Кировском районе. Также приведут в порядок восьмикилометровый участок автодороги - от улицы Изоляторной до границы с Красноармейским районом, общая площадь дорожного полотна составит более 180 тысяч квадратных метров.

Продолжится работа по восстановлению подъездных дорог к центральным автомагистралям. В Краснооктябрьском районе одним из приоритетных объектов станет реконструкция проспекта Металлургов, соединяющего Первую и Вторую Продольные магистрали.

Отдельным пунктом в перечень объектов реконструкции по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» внесены улицы, обеспечивающие соединение северных районов города с выездами на трассу Р-228 и городом-спутником Волжский. Восстановление улицы имени Шурухина, Николая Отрады и Александрова позволит обеспечить транспорту проезд из Заволжья напрямую к региональной автотрассе, ведущей в Саратов, без заезда в центр города.

Капитально восстановят также дублеры основных городских магистралей - ул. Циолковского в границах от ул. Калинина до ул. Баррикадной, ул. Таращанцев и другие. Приведение в порядок этих дорог позволит равномерно распределить трафик и снизить напряженность в часы наибольшей транспортной нагрузки.

Не оставят дорожники без внимания и отдаленные городские поселки. Так, в поселке Горьковском в Советском районе Волгограда будут восстановлены улица им. Валентины Терешковой протяженностью около 1,3 километра, почти 4 километра улицы Волгоградской и улица им. Голубятникова, десятилетиями не видевшие капитального ремонта.

В ближайшие дни в Волгограде начнутся процедуры, связанные с подготовкой и проведением конкурсных процедур для определения подрядных дорожных организаций. Единая служба заказчика МУ «Комдорстрой» приступает к организации конкурсов в самом начале календарного года для того, чтобы провести всю подготовительную работу в холодный период и начать работы сразу же после наступления устойчивой теплой погоды.



