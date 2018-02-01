Красноармеец штурмового батальона из Сталинграда в каждый свой бой шел как в последний

«В Дни победы, 2 февраля и 9 мая, мы всегда выпивали с отцом фронтовые сто грамм. Он никогда не рассказывал о войне, и только в эти дни наша семья знала, что хоть что-то узнает о его подвигах, которые сам он подвигами никогда не считал…». Сын фронтовика, подполковник авиации Владимир Петрухин в канун празднования юбилея Сталинградской битвы рассказал по просьбе редакции ИА «Высота 102»о своем отце, Иване Федоровиче Петрухине.

«За что ты получил орден Красной звезды? – спрашивал я его и слышал ответ: «За языка». А медали за Отвагу, орден Славы?». «За участие в боях», - рассказывает Владимир. Эти и многие другие награды хранятся в семье как реликвия, как память о судьбе человека, оказавшегося на оккупированной немцами территории в Калачевском районе и потом все военные годы искупавшего «вину» за это на передовой, в штурмовых батальонах. «На фронте их называли батальонами прорыва, в которых отбывали наказание попадавшие в окружение или плен, или пребывавшие на оккупированной территории, - говорит Владимир. – Штрафниками эти люди вроде бы не считались, но их называли «провинившимися» и бросали на самые трудные участки фронта, давая возможность кровью смыть вину и доказать Родине свою преданность в самом пекле сражений».

23 августа 1942-го Ивану Петрухину, 18-летнему токарю завода «Красный Октябрь», было предписано прийти в военкомат. Но на месте никого не застал: все эвакуировались за Волгу. Как уцелел и он, и семья в этот страшный день, когда Сталинград равняли с землей фашистские самолеты – не знает. Отец сказал ему: «Ну что делать, завтра пойдешь на работу». Но завтра завода уже не было тоже. А вскоре пришли немцы, выгнали их из погреба, в котором прятались от бомб, и погнали в Калач вместе с другими мирными жителями. Так отец оказался в лагере для пленных, а его сестру Таисию и мать, Наталью Васильевну – угнали в Германию. «Мой дед, Федор Иванович Петрухин, не выдержал всего этого, умер от остановки сердца. Ему было 42 года, - говорит Владимир. - В ноябре 42-го года советские войска освободили пленных. Доверия тем, кто оказался на оккупационной территории, было мало. Но уже через месяц после фильтрации, 19 декабря, отец пошел воевать на горячий Сталинградский фронт, в 852-й стрелковый полк. Служба на передовой, когда шли бои, считалась не сутками, - часами».

Получил первое ранение, потом второе, третье. Но снова и снова шел в бой, как в последний раз. «Отец проговорился однажды, что во время обороны участка на Мамаевом кургане потерял всех своих товарищей, выжил один. Людей хватало на один-два, редко на три серьезных боя, практически никто во время наступательных боев более месяца в строю не держался».

Смерть щадила солдата. Но он ее и не боялся, потому что считал, что терять больше нечего: нет любимого отца, а маму и сестру он уже никогда не надеялся увидеть живыми. Да и сам после лагеря считался неблагонадежным. Он как-то сказал: «Если не немцы, то свои убьют». Но воспринимал все спокойно: ведь такое недоверие было и к его отцу-крестьянину, раскулаченному в годы коллективизации. Отобрали у них двух быков, верблюда, дом, построенный на царские деньги, выданные служившему у царя прадеду, надел земли. «Но мой дед никогда ни на кого не держал обиды и только говорил: «Надо дело делать». Думаю, что отец следовал этому совету», - говорит Владимир.

Уже после его смерти семья нашла в книге «Память народа» сведения о нем. «Наводчик орудия пушки 1208 стрелкового полка красноармеец Петрухин Иван Федорович, 1924 года рождения, участник Отечественной войны с 19. 12. 1942 года, ранен три раза в 1942 году, во время наступательных боев показал себя смелым, волевым, инициативным воином. Несмотря на ураганный пулеметный и минометный огонь противника, тов. Петрухин прямой наводкой заставил замолчать огневую точку противника и тем самым дал возможность пехоте ворваться в немецкие траншеи и закрепиться».

А вот приказ частям 277-й Рославльской стрелковой дивизии 49-й Армии Западного фронта от 7 октября 1943 года: «От имени Президиума Верховного совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, наградить орденом Красной Звезды связиста роты связи 852-го стрелкового полка 277-й стрелковой дивизии красноармейца Петрухина Ивана Федоровича».

«… Связист роты связи, беспартийный, русский, ефрейтор Петрухин … проявил смелость в боях 17.08. 1943 года за село Любунь Калужской области. Находясь все это время на линии, несмотря на сильный огонь противника, он быстро исправлял повреждения, обеспечивал бесперебойную связь батальона с ротами и взводами». А вот приказ войскам 33-й Армии: «Орденом Славы III степени наградить сапера 3-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона Петрухина Ивана Федоровича».

Штурмовой батальон, в котором воевал сталинградский боец, участвовал в наступательных операциях Западного фронта, в разгроме немецких войск в Белоруссии, на Украине, закончил войну в Румынии. В Сталинград вернулся в 1946-м, в этом же году домой прибыли его мать и сестра, также чудом выжившие в немецком концлагере. Вернулся к профессии токаря на завод «Баррикады». Он и работал, как воевал: к военным наградам прибавился орден Ленина.

«Война всегда будет нас волновать», - говорит сын фронтовика. Сам он закончил Качинское высшее военное училище летчиков, служил в разных точках великой страны и за ее пределами. За испытание военной техники был награжден орденом Красной звезды. «Потому что война - это прежде всего - нечеловеческий труд, когда люди всегда на грани, за секунды или минуты до смерти. Но этот труд освящен великой целью – Победой», - заключил сын бойца.



