Бюджет Волгоградской области поучаствует в достройке проблемного дома в Волжском





60 миллионов рублей будет выделено из областного бюджета на выкуп квартир для государственных нужд и последующей передаче их отдельным категориям граждан в ЖК «АхтубаСитиПарк». Это позволит достроить первый дом жилого комплекса до конца текущего года. Этапы по завершению одного из самых проблемных долгостроев Волгоградской области «АхтубаСитиПарк» в Волжском рассматривались на выездном заседании расширенной рабочей группы под председательством заместителя губернатора области Валентины Гречины, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Во встрече также приняли участие руководители профильных ведомств администраций города и области, Волгоградской областной прокуратуры, ресурсоснабжающих организаций, а также представители инициативной группы дольщиков. Квартиры в строящихся, но не завершенных домах приобрели 234 жителя. Заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина заявила, что региональные власти поставили задачу достроить первый дом комплекса до декабря этого года.

Напомним, строительство комплекса, состоящего из двух 17-тиэтажных и одного 15-этажного домов было начато в октябре 2013 года, а уже в июне 2016-го приостановлено. Через год в отношении застройщика введена процедура банкротства, в отношении руководителей компании-застройщика возбуждено уголовное дело. Для завершения долгостроя было принято беспрецедентное решение выделить из бюджета региона 60 миллионов рублей. Средства позволят новой подрядной организации, выразившей готовность завершить объект, продолжить строительство. Напомним, субъект не наделен полномочиями по достройке проблемных домов, однако решение проблем обманутых дольщиков в регионе остается ключевым, подчеркнули в администрации Волгоградской области.

Напомним, ранее Волгоградский облсуд признал законным решение Волжского горсуда об отказе в удовлетворении коллективного иска ЖК «АхтубаСитиПарк» о признании незаконными действий и бездействия региональных властей, структурных подразделений администрации Волгоградской области, администрации Волжского, которое выразилось, как считали дольщики, в нерешении их проблем.



