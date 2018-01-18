В десятке самых активных оказались жители Волгоградской области: с момента запуска проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в феврале 2017 года 19 тыс. 843 волгоградца, неравнодушные к состоянию дорожной сети в своих регионах, добавили на интерактивную карту участки, требующих ремонта.

Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ России, абсолютным лидером по активности граждан стала Ростовская область – за дороги в регионе отдано 118 тыс. голосов. По словам экспертов, это не означает, что в области самые плохие дороги в стране, просто ростовчане готовы проявлять активность и добиваться улучшения состояния дорог в своем регионе. В ОНФ отметили, что и ростовские власти идут навстречу: из 667 участков, отмеченных на карте, 85 отремонтированы капитально, на 159 проведен ямочный ремонт, 17 – в планах ремонта.

На втором месте по активности граждан, голосующих за дороги, расположилась Смоленская область с 43 267 голосами, 33 632 голоса получили дороги в Тверской области. В первую десятку также попали Санкт-Петербург (25 999 голосов), Астраханская область (24 377), республика Татарстан (19 027), Томская область (16 789), республики Башкортостан (15 831) и Крым (15 629).

«Карта убитых дорог» - это интерактивный инструмент, с помощью которого каждый житель страны может привлечь внимание к дорогам, нуждающимся, по его мнению, в ремонте. Только совместными усилиями мы сможем сделать наши дороги лучше и безопаснее», - подчеркнули в ОНФ.



