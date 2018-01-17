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Общество
 18.01.2018 10:46

Жительнице Волгограда не разрешили потратить маткапитал на покупку дачи

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал законными действия районного управления пенсионного фонда, который отказал волгоградке в использовании средств материнского капитала на покупку дачи. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, женщина купила дачный домик и обратилась в пенсионный фонд с заявлением о компенсации понесенных затрат за счет средств материнского капитала. Однако выяснилось, что дом  расположен на земле, предназначенной для ведения дачного хозяйства,  и не может быть отнесен к объектам индивидуального жилищного строительства. Кроме того, дача не была в установленном порядке  признана жилой  и пригодной  для проживания. В связи с этим суд посчитал, что направление средств маткапитала на приобретение садового домика является нецелевым использованием этой выплаты. Решение суда не вступило в законную силу. 

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Расследования 18.01.2018 12:50 (Обновлено: 18.01.2018 12:58)

Уголовное дело двоих жителей Михайловки, пойманных правоохранителями с крупной партией марихуаны, направлено в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила  старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана  Черединина. В сентябре минувшего года двое  55-летних мужчин собрали богатый “урожай” наркотического зелья  в лесопосадке возле  хутора Секачи - 180 килограммов. Коноплю они перевозили  в другую лесопосадку рядом с хутором.Большой. Там они ее сушили и перерабатывали.  Наркопроизводителям  удалось получить с собранных плантаций более 2,3 килограммов  гашиша, более 95 килограммов марихуаны, а также почти 80 килограммов фрагментов стеблей конопли.  Задержанные во всем признались. Ожидать суда они будут,  находясь в СИЗО. Мужчинам грозит до 20 лет...
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Расследования 18.01.2018 11:15 (Обновлено: 18.01.2018 11:27)

Возбуждено уголовное дело о неуплате более 45 млн рублей налогов в отношении генерального директора строительной фирмы, специализирующейся на ремонте дорог и автомагистралей. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. По данным следствия, с целью уклонения от уплаты налогов и необоснованного получения вычетов по налогу на добавленную стоимость коммерсант внес в декларации заведомо ложные сведения, согласно которым в 2014 и 2015 годах пять коммерческих организаций якобы выступали субподрядчиками, а также поставляли необходимые для ремонта дорожного полотна материалы: щебень, битум и др. Следователи установили, что договорные отношения между дорожно-эксплуатационным предприятием и данными фирмами-"однодневками"...
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Общество 18.01.2018 10:16

«Такое количество нарушений в одном извещении мы не встречали уже давно. Администрации Котово необходимо более ответственно подходить к организации аукционов и применять актуальные нормы права». Об этом заявила заместитель руководителя регионального отделения УФАС Ольга Ячменева, сообщает ИА «Высота 102». Накануне в ведомстве  было  рассмотрено дело о защите конкуренции по жалобе претендента на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка под строительство магазина товаров первой необходимости. Однако в извещении на проведение конкурса отсутствовали сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о размере земельного участка и предельных параметрах разрешенного строительства. Кроме того, содержалось требование...
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Экономика 18.01.2018 10:08 (Обновлено: 18.01.2018 10:49)

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области утвердил нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой  на официальный сайт комитета, с учетом установленных нормативов изменится порядок начисления платы за горячую воду в открытых системах теплоснабжения.  "С 1 января 2018 года для жителей, проживающих в домах с закрытой системой теплоснабжения (горячая вода подается по отдельной трубе от котельной), изменений в начислении платы за горячую воду не произойдет", -отмечается в официальном сообщении комитета. А вот для жителей, проживающих в домах с открытой системой теплоснабжения (где горячая...
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Общество 18.01.2018 09:52

Жители Волгограда «лечатся» от простуды в Интернете По сравнению с жителями других больших городов  волгоградцы чаще всего задают очень много «простудных» запросов в Интернете. По доле таких запросов Волгоград находится на первом месте среди 29 изученных городов. Таковы данные Яндекса, который  проанализировал поисковые запросы про простуду, сообщает ИА «Высота 102». За Волгоградом следуют Саратов, Краснодар и Воронеж, а последние места занимают Красноярск, Иркутск и Казань. Однако доля запросов о простуде не связана напрямую с количеством заболевших в том или ином городе. На неё влияют и другие факторы — например, привычка использовать интернет для поиска информации о...
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Ученые московских вузов запретят летать мошке во время ЧМ-2018 в Волгограде Два московских вуза претендуют на выполнение заказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области на подготовку трех вариантов пропуска воды через Волгоградский гидроузел, который обеспечит благоприятную экологическую обстановку во время проведения ЧМ-2018 в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, выразили желание поучаствовать в подготовке этих расчетов два московских вуза – российский аграрный государственный университет МСХА им Тимирязева и государственный океанографический институт имени Зубова.  Учитывая, что последний предложил меньшую цену – около 4 миллионов рублей, а «тимирязевка» - около 4,3 миллиона рублей, то, скорее всего, разрабатывать режимы пропуска воды через Волгоградский гидроузел...
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Происшествия 18.01.2018 09:24

Мужчина получил травму головы в результате  происшествия в Красноармейском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили представители экстренных служб региона. По предварительным данным, накануне около десяти часов вечера  под поезд попал 32-летний пешеход. Пострадавший  с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма был доставлен в больницу скорой медицинской помощи №15. Обстоятельства инцидента уточняются. 
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Происшествия 18.01.2018 09:02

Три недели пенсионерка из Волгограда искала выманивших у нее 20 тысяч долларов "колдуний"Самостоятельно найти мошенниц, укравших у нее более 20 тысяч долларов, отложенных на покупку квартиры для дочери, пыталась пожилая жительница Советского района Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, злоумышленницы обобрали 78-летнюю женщину еще 28 декабря. На выходе из аптеки к ней подошли две женщины и сказали, что на ее сына наложена порча и для ее снятия нужно очистить от “сглаза” имеющиеся у нее деньги.  Пенсионерка достала из кармана пачку долларов, которые незадолго до этого сняла со счета в банке. Лишившись в результате ритуала сбережений, пенсионерка сначала пыталась разобраться в проблеме сама. Почти три недели она ходила по...
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Экономика 18.01.2018 07:55

Плановый космический мониторинг озимых культур в ЮФО, в том числе в Волгоградской области, провел Национальный союз агростраховщиков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные НСА, фермерам региона есть о чем беспокоиться: в первой декаде января в правобережных районах ночные температуры доходили до -8 градусов по Цельсию, в Заволжье до -12, а в Палласовском районе морозы достигали -14 градусов, и все это на фоне отсутствия снежного покрова. Для января такая ситуация, как отмечают  эксперты, не характерна: в это время на юге страны снежный покров, как правило, проходит на рубеже Волгоградской области. Однако несмотря на середину календарной зимы в целом...
Прочитана: 976 раз
Аналитика 17.01.2018 20:04

Смотрите сегодня в программе: жители самого большого в Европе речного  острова просят власти Волгограда решить проблему бездорожья. Не сидится: «мажор» - виновник смерти человека на Аллее героев  в 8-й раз попытался добиться в суде права выйти на свободу раньше срока. Кино и немцы: история  колонистов - основателей Сарепты стала темой документально - постановочного фильма по заказу министерства культуры России. Волгоградец нанял экскаватор и снес приглянувшийся дом, пока хозяйка отсутствовала: все ради прибыли от продажи стройматериалов и лома металла. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также...
Прочитана: 26824 раз
Общество 17.01.2018 17:40

В конце  января в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на территории ФОКа «Авангард» в Волжском установят фигуру в форме волчонка «Забиваки» высотой почти два метра – одного из символов предстоящего чемпионата мира по футболу, который состоится в Волгограде летом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского Волгоградской области, новые арт-объекты придут на смену новогодним, которые стали уже демонтировать. Впрочем, решено оставить  в городе светодиодные шары, а также световых лебедей (пересечение улиц Карбышева и 40 лет Победы),арт-объект в виде голубя, сидящего на раскрытой ладони (напротив детской поликлиники № 2) и некоторые другие. Фотозона...
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От Сталинграда - до Великой Победы 17.01.2018 17:37

Сегодня 40 иностранных студентов, которые учатся в волгоградских вузах, собрались в музее-панораме "Сталинградская битва", чтобы выразить свое восхищение защитникам города-героя. Как сообщает ИА "Высота 102", студенты-иностранцы сказали спасибо Сталинграду за его неоценимый вклад в победу над фашизмом. Акция прошла в рамках подготовки международного флешмоба под названием "Спасибо,  Сталинград". Эту фразу студенты-иностранцы сегодня сказали десятки раз на разных языках мира. Восхищались молодые люди подвигу и героизму участников Сталинградской битвы, которые пришли на встречу с иностранными студентами. Они смогли не только выразить благодарность фронтовикам, но и задать им волнующие их вопросы. Иностранные студенты спрашивали ветеранов о том, что...
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Расследования 17.01.2018 16:39 (Обновлено: 17.01.2018 17:41)

В Волгограде осужденному за взятку бывшему сотруднику СИЗО увеличили срок почти в три раза К семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 3 миллиона 400 тысяч рублей приговорен бывший младший инспектор дежурной службы СИЗО №4 Андрей Васильев. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина.   Экс-сотрудника УФСИН признали  виновным в том, что он за взятку в 170 тысяч рублей обещал передать в СИЗО  четыре сотовых телефона.  Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего Васильева сразу после получения денег. Суд первой инстанции расценил его  действия не как получение взятки в крупном размере, а как покушение на мошенничество. За это его приговорили к двум с половиной годам исправительной колонии...
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Общество 17.01.2018 16:15 (Обновлено: 17.01.2018 16:17)

Обманутым дольщикам «АхтубаСитиПарк» отказали в иске к губернатору Волгоградской области Вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении коллективного административного иска обманутых дольщиков «АхтубаСитиПарка» к администрации Волгоградской области, губернатору Андрею Бочарову,  инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области,  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о  признании незаконным бездействия, возложении обязанности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волжский городской суд, обманутые дольщики пытались убедить суд, что в сложную ситуацию они попали из-за плохой работы органов местного самоуправления и исполнительной власти. В частности, они  пытались убедить суд, что инспекция госстройнадзора недостаточно контролировала ход строительства домов в ЖК «АхтубаСитиПарк», губернатор не принимал действий по реализации соглашения,...
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