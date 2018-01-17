



Экс-заместитель губернатора Волгоградской области Василий Галушкин не станет генеральным директором известного в регионе предприятия – АО «ПК «Ахтуба». Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники предприятия, эту весть в трудовом коллективе восприняли с большим воодушевлением. Рабочие признались, что были очень напуганы и встревожены появившейся информацией о возможной смене руководства предприятия. Между тем, на предприятии ИА «Высота 102» не стали комментировать информацию о несостоявшемся назначении. На сайте «Ахтубы» по-прежнему в роли генерального директора числится Валентин Кантемиров.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», кандидатуру Василия Галушкина утвердили в головном офисе концерна «Океанприбор», куда входит волгоградское предприятие. Однако, по информации источника, некоторые структуры помешали этому назначению.

Напомним, Василий Галушкин в должности заместителя губернатора Волгоградской области проработал с 2008 по 2016 годы. Последний эпизод, предшествовавший его увольнению, был связан с историей вывоза на переработку 338 тонн металла, оставшегося после сноса Центрального стадиона. Выручка от продажи лома обнаружилась в фирме "Волгавтормет". Она была привлечена для демонтажа стадиона, по одной из версий, по совету все того же Василия Галушкина. В результате почти 2 миллиона рублей были возвращены в бюджет Волгоградской области.



