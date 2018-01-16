В Волгограде "умные" камеры проследят за кем надо

Полсотни камер видеонаблюдения были заменены в минувшем году в Волгограде на современные, имеющие более широкие возможности. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом было заявлено сегодня на заседании оперативного штаба по профилактике правонарушений, состоявшимся в региональном главке МВД. Новая техника и специальное программное обеспечение позволяют не только наблюдать за происходящим на улицах города, но и отслеживать конкретных людей и предметы, “вычислять” в общем потоке автомобили по номерам, обнаруживать пересечение границ контролируемой территории, следить за оставленными предметами, а также анализировать события, связанные с перемещением людей или предметов.

Сейчас завершается установка группировки из более чем 130 камер видеонаблюдения на маршрутах движения зрителей и болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Они расположены на 89 объектах. Проходит также и техническая интеграция систем видеонаблюдения различных организаций. В единую сеть вошли аэропорт Волгограда, гостиница "Южная", Ворошиловский торговый центр и ряд других.

По словам правоохранителей, одним из перспективных направлений развития общегородской системы видеонаблюдения станет и включение в нее видеосистем дворов, в том числе и домофонов. Это, по мнению экспертов, позволит облегчить проведение оперативно-розыскных мероприятий.