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Общество
 16.01.2018 10:39(Обновлено: 16.01.2018 11:00)

Жители Семи Ветров в Волгограде требуют установить светофор на бесхозном опасном перекрестке


Жители Семи Ветров в Дзержинском районе Волгограда требуют установить светофор на пересечении улиц Покрышкина и Расула Гамзатова. Как сообщает ИА «Высота 102», петицию в администрацию и и в ГИБДД управления МВД России по Волгограду  подписали около полутора сотни человек. Волгоградцы рассказали, что на данном перекрестке из-за отсутствия светофора, освещения, а также дорожной разметки часто происходят ДТП с участием автомобилей. Но перекрестком пользуются и жители домов по ул. 8-ой Воздушной армии, Морозова, воспитанники и родители детского сада на ул. Покрышкина, 5, которым зачастую приходится рисковать жизнью, чтобы перейти оживленный участок дороги. Однако в департаменте городского хозяйства мэрии Волгограда, куда обратились горожане, им заявили, что светофор на данном участке не предусмотрен. Иной точки зрения придерживаются в ГИБДД управления МВД по Волгограду. Как следует из ответа ведомства, на перекрестке обнаружен ряд нарушений в области безопасности дорожного движения. В частности, здесь отсутствует дорожная разметка, подходы к пешеходным переходам, нет дорожных знаков, в том числе информирующих водителей об опасности, нет освещения и светофора. Кроме того, оказалось, что улицы Покрышкина и Гамзатова – бесхозные, поэтому привлечь к ответственности собственника в настоящее время невозможно. В администрацию Волгограда направлена информация о необходимости принятия мер для устранения действующих нарушений. Кроме того, вопрос недостатков в организации дорожного движения на данном перекрестке будет вынесен на рассмотрение комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации Волгограда. 

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