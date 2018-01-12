Один из главных православных праздников - Крещение Господне, - начнется в Волгограде 19 января с крестного хода от храма Иоанна Предтечи к нижней террасе Центральной набережной, где будет отслужен водосвятный молебен. Как сообщили Иа «Высота 102» в волгоградской епархии, воду в Волге освятит митрополит Волгоградский и Камышинский Герман. После этого все желающие смогут, помолившись, набрать ее или даже окунуться в Иордань. На набережной для желающих окунуться в крещенскую прорубь сотрудники МЧС установят специальную деревянную купель с оборудованными к ней подходами. Рядом разместятся натопленные палатки, где можно будет переодеться и согреться после купания, кухня с горячим чаем и выпечкой, медики, сотрудники полиции.

Также при поддержке администраций районов и МЧС освящать воду 19 января будут и в других районах города. Всего в Волгограде откроют восемь специально оборудованных купелей, еще 71 место определено в муниципальных образованиях региона. В областном центре окунуться в ледяную купель можно будет на Спартановке в районе улицы Грамши; на территории яхт-клуба «Пилигрим» в Краснооктябрьском районе; у причала №9 Набережной 62-й Армии в Центральном районе; на набережной Тулака в Советском районе; в Дзержинском районе – на Ангарском пруду; в Кировском районе – на пристани им. Руднева; в Красноармейском районе — на набережной у монумента Ленина, а также в поселке Южном. В организованных для крещенских омовений местах будут нести службу сотрудники службы спасения, подразделения регионального отделения МЧС, противопожарной службы – всего порядка 200 человек. Также у купелей будут дежурить медики, полицейские, представители органов местного самоуправления, казаки, волонтеры.