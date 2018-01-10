Волгоградских мотострелков оснастили машинами для тушения пожаров









В мотострелковое соединение, дислоцированное в Волгоградской области, поступили новые автоцистерны АЦ 6-40 на базе "КамАЗ"-43118, предназначенные для тушения пожаров. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Автоцистерна АЦ 6-40 предназначена для тушения пожаров в населенных пунктах, на промышленных предприятиях, других объектах и служит для доставки к месту пожара или аварии запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения. Объем автоцистерны составляет 6000 литров, а мощность насоса позволяет доставить в очаг возгорания до 40 литров воды в секунду. Салон машины оборудован местом для отдыха, кондиционером и автономным отопителем, а высокая проходимость и большой объем перевозимой воды позволяет использовать автоцистерну в труднодоступных и безводных районах.

Напомним, что в августе 2017 года в Волгоградской области ландшафтные пожары охватили все районы. Из-за быстрого распространения огня были эвакуированы детские лагеря и поселки. В результате пожаров погибли два человека, а погорельцами стали почти 50 семей. Тогда со стихией боролись более 6 тысяч человек, в том числе и военные.



