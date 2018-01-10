



Уполномоченный по правам человека Волгоградской области обратился в следственные органы с просьбой провести доследственную проверку на наличие состава преступления по факту неправомерных действий должностных лиц инспекции строительного надзора по Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о «раздетой» многоэтажке № 30 по ул. 51 Гвардейской Дивизии г. Волгограда, о которой не раз сообщало ИА «Высота 102» в своих публикациях. Такая проверка уже началась.

Главной причиной многолетних жилищных сложностей для проживающих стали неправомерные действия должностных лиц инспекции строительного надзора по Волгоградской области, выдавших в конце 2013 года заключение о вводе в эксплуатацию жилого дома при наличии существенных нарушений, сообщили в пресс-службе уполномоченного.

В частности, отсутствовали устройства для самозакрывания поэтажных противопожарных дверей лестничных маршей, асфальтовое покрытие проезда пожарных машин, благоустройство прилегающей территории, озеленение, тротуарное покрытие, отмостки, чистовая отделка стен лестничных маршей в подъездах, также частично отсутствовало утепление и облицовка фасада здания. В дальнейшем облицовочные стекломагнезитные плиты, выполненные из ненадлежащего материала, стали разрушаться и падать на землю.

В августе 2016 г. Дзержинским РО УФССП по Волгоградской области было возбуждено исполнительное производство о понуждении ООО «Энергопром» безвозмездно устранить недостатки. Однако, как установили органы прокуратуры, в течение последующего времени в рамках исполнительного производства никаких исполнительных действий не совершалось, недоделки не устранялись. Вместо этого уже УК «Энергопром» предложила жильцам провести капитальный ремонт фасада за счет средств самих собственников жилых и нежилых помещений дома, однако общее собрание собственников такое предложение не поддержало.

Безуспешные попытки граждан понудить застройщика - ООО «Энергопром» - устранить строительные недоделки результатов не принесли, что стало предметом жалобы к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области.



