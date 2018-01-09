Сегодня, в первый рабочий день после новогодних праздников, журналисты ИА «Высота 102» решили посмотреть, как идут облицовочные работы на фасаде нового дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда, который больше известен как «голый» и дом «в лохмотьях». Однако рабочих там сегодня не было, хотя к облицовке здания, по словам жителей, представители застройщика - ООО «Энергопром» во главе с его гендиректором Алексеем Щербиным - приступили за 2-3 недели до наступления 2018 года. Правда, закрыли облицовкой только торцевую часть здания, да и то не до конца. На этом все работы застопорились. Как рассказывают жильцы, их...

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