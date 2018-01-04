В футбольном клубе «Ротор-Волгоград» - новый тренер из Белоруссии

На первые сборы в Кисловодск отправились 25 игроков клуба «Ротор-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт клуба, среди них – три новичка, это Никита Бурмистров из ФК «Балтика», Александр Коротаев из питерского «Динамо» и Хызыр Аппаев из Кабардино-Балкарии. Контракт с ними уже подписан. Также на просмотре в клубе находятся еще три игрока из других клубов. Это вратарь Алексей Солосин из «Анжи» (Махачкала), защитник Никита Подкидышев из ФК «Сатурн-Раменское» и полузащитник Алексей Друзин из ФК «СКА-Хабаровск». Солосину и Друзину – по 30 лет, Подкидышеву – 20. Кроме того, в лубе «Ротор-Волгоград» появился новый тренер по физподготовке из Белоруссии - Дмитрий Клецов. Ранее, напомним, в клубе «Ротор-Волгоград» уже расстались с некоторыми игроками, которым сейчас ищут замену. Однако по-прежнему руководство клуба предпочитает искать новых футболистов в других регионах, тогда как на одной из последних пресс-конференций главный тренер Сергей Павлов обещал присматривать игроков в «родном отечестве».Напомним, в настоящее время «Ротор-Волгоград» находится на последней строчке турнирной таблицы в ФНЛ. Следующий матч состоится 4 марта с командой «Тамбов». Начало этого года команда «Ротор-Волгоград» проведет на сборах в Кисловодске, Новороссийске, а также на Кипре.