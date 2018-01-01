Герои сказок и мультфильмов прошагали по улицам Волгограда









Яркое костюмированное шествие наблюдали сегодня жители Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, парад сказки днем охватил центральные улицы города-героя. В нем приняли участие около тысячи горожан. Поздравили волгоградцев с наступившим Новым годом персонажи популярных сказок и мультфильмов.













Сказочные герои прошли по улице Мира – от Комсомольского путепровода до площади Павших борцов. Заключительным аккордом мероприятия стал танцевальный флешмоб с участием всех желающих волгоградцев.













Парад сказки впервые прошел в Волгограде в 2017-м. В этом году его героями стали Снежная королева, Морозко, персонажи из всеми любимого «Простоквашино», а также герои народных сказок – Дед Мороз, Емеля, Петрушка и многие другие. Накануне важного события – чемпионата мира по футболу – с Новым годом волгоградцев поздравил и «Волк Забивака» – символ предстоящего спортивного праздника.



