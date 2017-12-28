В ВИУ РАНХиГС проходит выставка известного художника Анатолия Михайлова









Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС продолжает традицию организации в своих стенах выставок художников юга России. Как сообщили ИА «Высота 102» в институте, в течение ближайших двух месяцев в главном корпусе института на улице Гагарина,8 проходит выставка одного из ведущих живописцев Волгограда Анатолия Михайлова, в работах которого с неповторимой самобытностью и трепетной любовью отражена многогранная красота родного края.

Директор Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС Игорь Олегович Тюменцев: «Мы продолжаем знакомить студентов и жителей города с работами известных художников, так как в основе любого образования должно присутствовать творческое начало. Мы стараемся всесторонне развивать нынешнюю молодежь, прививая любовь к прекрасному через музыку, поэзию и, конечно, изобразительное искусство».









Работы Анатолия Александровича Михайлова уже много лет пользуются неизменным успехом, не оставляя равнодушным никого, ведь художник безраздельно посвятил свое творчество родному краю, его людям, традициям, истории.

Бесконечно влюбленный в степные просторы Волги, Хопра и Дона, он воспевает Междуречье с особым, только ему присущим чувством. Большой общественный резонанс на региональных и всероссийских выставках получили его картины цикла «Моя малая родина»: «Казачья вольница», «Сказ о Хопре», «Волга-матушка», «Дон-батюшка», «Эльтон», «Станица Нижне-Чирская» и др.

Глубокое знание жизненного уклада казаков-станичников позволили художнику создать поэтический образ «малой родины». Недаром Михайлова называют «певцом казачьего края».









Картины Анатолия Александровича не только трогают своей достоверностью людей старшего поколения, но и помогают воспитывать у молодежи любовь к родной земле.

Анатолий Александрович Михайлов является Членом Союза художников, Заслуженным художником Российской Федерации, Лауреатом премии города Волгограда в области культуры и искусства, Лауреатом государственной премии Волгоградской области в сфере литературы, архитектуры и искусства, Членом творческой комиссии по живописи в ВТОО СХ России г. Москва, Лауреатом и дипломантом многочисленных конкурсов и фестивалей РФ. Персональные выставки А.А. Михайлова проходят в разных городах России: Москве, Архангельске, Волгограде, Урюпинске, Серафимовиче и др.

Это не первая выставка, которая проходит в стенах института. В 2015 году в ВИУ РАНХиГС были представлены работы художника Олега Петровича Тюменцева (отца И.О. Тюменцева), одного из инициаторов создания и первого директора Хадыженской детской художественной школы. Выставка была посвящена 80-летию живописца. Посетители получили возможность познакомиться с прекрасными пейзажами Кавказа, выполненными на высоком художественном уровне.

По словам Игоря Олеговича, в дальнейшем в институте планируется целая серия художественных выставок.

Справка. Михайлов Анатолий Александрович родился в городе Сталинграде-Волгограде, 25 марта 1953 года.

1963 – 1966 гг. – Учеба в изостудии, преподаватель Руднев Г.Л.

1966 г. – Учеба в 1-ой художественной школе г. Волгоград.

1971 – 1973 гг. – Служба в Советской Армии.

1973 – 1977 гг. – Учеба в Астраханском художественном училище им. П.А. Власова.

С 1977 г. – Принимает активное участие в выставках: всесоюзных, всероссийских, региональных, международных, областных, а также провел несколько персональных выставок.

1979 – 1982 гг. Работал в творческо-производственных художественных мастерских г. Волгоград, художественного фонда РСФСР г. Саратов.

1982 – 2009 гг. – Работал в Волгоградском творческо-производственном комбинате, Художественного Фонда РСФСР.

1983 г. – Награжден дипломом мэра г. Херосима, Япония.

1984 – 1989 гг. – Являлся членом молодежного объединения Союза художников СССР.

С 1985 г. – Неоднократно работал в творческих группах, творческих дач “Байкал”, “Академическая дача им. И.Е. Репина” и в проводимых пленерах организованных ВТОО СХ России, Министерством культуры России.

1989 г. – Принят в члены Союза художников СССР.

1990 – 1996 гг. – Работал членом правления Волгоградского отделения ВТОО СХ России.

1994 г. – Является одним из первых организаторов в проведении Волгоградских пленеров, проводимых Волгоградским отделением ВТОО СХ России.

2001 г. – Лауреат премии города-героя Волгограда в области культуры и искусств.

2002 г. – Отмечен благодарственным письмом, администрации президента, Российской Федерации, за проведение выставки посвященной 60-летию Сталинградской битвы в выставочном зале на Старой площади г. Москва.

2004 г. – Присвоено почетное звание заслуженный художник Российской Федерации.

2009 г. – Лауреат Государственной премии Волгоградской области в сфере литературы, архитектуры и искусства.

2009г. – Награжден дипломом ВТОО СХ России за успехи в творчестве и содействия изобразительного искусства России.

2011г. – Член творческой комиссии по живописи в ВТОО СХ России.

С 2008 – 2012гг. – Является дипломантом в рамках проведения Царицынских Александра Невского православных фестивалей.



