



Галина Быкадорова заменит Александра Сивакова на посту председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области. Данную кандидатуру, внесенную губернатором, только что одобрили члены президиума регионального политсовета партии «Единая Россия, сообщает ИА «Высота 102». Галина Быкадорова в настоящее время - врио председателя комитета, а до ухода Сивакова являлась одним из трех его заместителей.

Напомним, вице-губернатор – председатель комитета экономической политики и развития региона Александр Сиваков покинул администрацию региона на минувшей неделе. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию «в связи с переходом на другую работу».

Галина Быкадорова имеет три высших образования: экономика, бухгалтерский учет и юриспруденция. С 1994 по 2012 годы работала в налоговой инспекции на разных должностях. В комитет экономики Волгоградской области трудоустроилась в 2012 году.