|Политика
|27.12.2017 12:01
Экс-председателю комитета экономики Волгоградской области Александру Сивакову нашли замену
Галина Быкадорова заменит Александра Сивакова на посту председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области. Данную кандидатуру, внесенную губернатором, только что одобрили члены президиума регионального политсовета партии «Единая Россия, сообщает ИА «Высота 102». Галина Быкадорова в настоящее время - врио председателя комитета, а до ухода Сивакова являлась одним из трех его заместителей.
Напомним, вице-губернатор – председатель комитета экономической политики и развития региона Александр Сиваков покинул администрацию региона на минувшей неделе. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию «в связи с переходом на другую работу».
Галина Быкадорова имеет три высших образования: экономика, бухгалтерский учет и юриспруденция. С 1994 по 2012 годы работала в налоговой инспекции на разных должностях. В комитет экономики Волгоградской области трудоустроилась в 2012 году.
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Журналисты ИА «Высота 102» вспомнили амбициозные обещания губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, которые он озвучил в...
|Общество
|27.12.2017 15:47
Разрушенная семья, потеря работы и квартиры, в которую он вложил больше полутора миллионов рублей – такие печальные обстоятельства побудили волгоградца Алексея Жадаева разбить палатку около офиса застройщика, которого он считает виновным в своих несчастьях. Как рассказал ИА «Высота 102» Алексей и подтвердил решением суда, в августе 2015 года назад он выплатил ООО «Строительные системы» 1 миллион 620 тысяч рублей за квартиру в строящемся доме по пер. Гайворонский д.13 в городе Краснослободск Среднехтубинского района Волгоградской области. Дом должны были ввести в эксплуатацию в 3 квартале того же года. Однако застройщик, как следует из решения Центрального суда Волгограда от 21...
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|Аналитика
|27.12.2017 15:12 (Обновлено: 27.12.2017 15:15)
"Независимая газета" от 26.12.2017 Волгоградские специалисты разработали уникальный метод ликвидации полигонов с вредными отходами самых высоких классов опасности. Эта технология уже начала применяться на практике в экологически проблемном Светлоярском районе области и Кировском районе Волгограда. Южные районы Волгограда – Кировский и Красноармейский, а также прилегающий к ним Светлоярский район области традиционно считаются самыми неблагополучными с экологической точки зрения. Еще в советское время здесь располагались крупнейшие в стране предприятия химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, в том числе двойного назначения – связанные с оборонкой. Среди кировчан, красноармейцев и светлоярцев всегда был высок уровень онкологических и других опасных заболеваний, что эксперты напрямую...
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|Астрахань
|27.12.2017 13:49
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин выступил с итоговым докладом о развитии региона в 2017 году. Он отметил, что несмотря на кризис, региону удалось стать мощным экономическим центром на юге России, лидером по темпам развития, сообщает ИА «Астрахань 24». Так, в уходящем году темпы роста валового регионального продукта – основного показателя развития территории – превышают 110%, в то время как общероссийские показатели – 102%. Индекс промпроизводства превысил 30% (по России – 2%). «По итогам года...
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|Происшествия
|27.12.2017 13:42 (Обновлено: 27.12.2017 13:49)
Дорожный инцидент со стрельбой произошел в одной из станиц Урюпинского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне 41-летний местный житель заметил на дороге автомобиль, водитель которого был явно нетрезв. Он сделал замечание мужчине, однако водителя это возмутило. На шум собрались люди, которые поддержали своего односельчанина. И тут водитель вытащил из машины двустволку и выстрелил в воздух. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали буяна. Выяснилось, что у мужчины в тот день не задалась охота и он решил выпить. А вмешательство станичника лишь подлило масла в огонь. Сейчас нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы за хулиганство с применением...
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|Расследования
|27.12.2017 13:02
Ребенка-инвалида из Волжского обеспечили жизненно важным лекарством через суд. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, 9-летнюю девочку на протяжении семи месяцев не снабжали лекарством, которое не подлежит замене по жизненным показаниям. Проверка, проведенная после обращения мамы девочки, подтвердила нарушение. Прокуратура подала в суд иск к региональному комитету здравоохранения и ГБУЗ «Городской детской больнице». Центральный районный суд Волгограда, где рассматривалось дело, удовлетворил требования надзорного органа. Сейчас ребенок получил необходимый препарат.
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|Общество
|27.12.2017 12:31
"Высота 102" поздравляет всех своих читателей с наступающим Новым годом и объявляет праздничный конкурс среди подписчиков нашей группы ВКонтакте. Для участия в новогодней акции необходимо быть подписчиком группы, сделать репост записи о конкурсе и не удалять ее до объявления результатов розыгрыша. Победитель конкурса получит два билета в кино на любой сеанс и в любое время в период новогодних праздников. Приз за второе место - внешний аккумулятор "Power Bank" для мобильной подзарядки гаджетов. Победителей выберут 3 января 2018 года генератором случайных чисел. Результаты будут опубликованы в нашей группе vk.com/v102ru вечером 3 января.
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|Экономика
|27.12.2017 12:15
Швейцарская компания RED OKTOBER INTERNATIONAL SA обжаловала отказ арбитражного суда Волгоградской области принять ее заявление о признании банкротом АО «ВМК «Красный Октябрь». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, жалоба отправлена в апелляционный суд. Напомним, ранее арбитражный суд Волгоградской области вернул заявление швейцарской компании о признании банкротом металлургического комбината. В качестве основания для этого послужил тот факт, что доверенность на подписание юристом Д. Колесниковым заявления о признании должника банкротом было подписано от швейцарской компании членом совета директоров Фабио Буоно. Однако документов, подтверждающих полномочия и право данного лица на выдачу доверенности от общества, в суд представлено не...
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|Экономика
|27.12.2017 12:04
Арбитражный суд Волгоградской области полностью удовлетворил иск ОАО «Хлебокомбинат - Волжский» о взыскании с ООО «МАН» более 570 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, суд подтвердил, что торговая сеть задолжала эту сумму хлебокомбинату за поставленную в магазины сети продукцию. Рассмотрение дела прошло в отсутствии ответчика, однако это не повлияло на вынесение вердикта. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано. Напомним, с начала 2016 года в отношении «МАН» в арбитражный суд Волгоградской области были поданы десятки заявлений о взыскании денежных средств. Так, в ходе судебного разбирательства в июле 2016 года суд удовлетворил...
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|Политика
|27.12.2017 11:53
Сегодня президиум реготделения партии «Единая Россия» одобрил назначение Анатолия Себелева на пост руководителя облздрава. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Председатель профильного комитета Волгоградской облдумы Наталья Семенова назвала его "удивительно порядочным человеком". А вице-спикер облдумы Сергей Булгаков отметил, что Себелев (на фото - справа) "прошел серьезную школу" до прихода на работу в администрацию региона. Региональный лидер "ЕР" Сергей Горняков в свою очередь посоветовал Себелеву вступить в ряды партии, потому что это серьезное подспорье в работе. Себелев – заместитель бывшего председателя комитета здравоохранения Владимира Шкарина, а ныне – временно исполняющий обязанности главы ведомства. Кандидатуру Анатолия Себелева на рассмотрение единороссам...
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|Расследования
|27.12.2017 11:39 (Обновлено: 27.12.2017 15:54)
Отсутствие в лечебных учреждениях необходимых специалистов, неразмещение на официальных сайтах информации о сроках и порядке проведения диспансеризации и ряд других нарушений выявила прокурорская проверка, сообщила ИА "Высота 102"старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Так, в медучреждениях Быковского, Калачевского, Новоаннинского, Ольховского, Котовского районов, а также города Волжского правоохранители "не досчитались" ряда необходимых специалистов. К руководству применены все меры прокурорского реагирования. Аналогичные меры приняли также Михайловский и Урюпинский межрайонные прокуроры. В Иловлинском и Ольховском районе прокурор выявил случаи допуска врачей к работе без необходимых сертификатов. Прокуроры Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда внесли представления восьми главврачам за неразмещение на сайтах учреждений информации...
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|Общество
|27.12.2017 11:04 (Обновлено: 27.12.2017 11:05)
Сегодня в Волгограде на объекте массового пребывания людей проходят плановые антитеррористические учения, утвержденные председателем Национального антитеррористического комитета и оперативным штабом региона, сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе Волгоградской области. Жителей Волгограда просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике и ложной информации.
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|Происшествия
|27.12.2017 10:37
Трое человек, среди которых, по предварительным данным, двое детей погибли сегодня на пожаре в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании в частном доме в Кировском районе поступило в оперативные службы в 9.27. На улице Шаблиевская в частном доме на площади 30 кв.м горели бывшие в употреблении вещи. Пожарные расчеты полностью потушили огонь в 10.00. На месте пожара были обнаружены тела погибших. В настоящее время сотрудники испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины возгорания. По факту гибели людей на пожаре следственными органами Следственного комитета РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка. В настоящее время известно,...
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|Расследования
|27.12.2017 10:24 (Обновлено: 27.12.2017 13:24)
Роман Яковлев, сбивший в октябре 2015 21-летнего роллера Владислава Иванова, проведет остаток срока в колонии. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, сегодня апелляционная коллегия не поддержала ходатайство защиты о замене не отбытого срока заключения в колонии на более мягкое наказание - ограничение свободы. Напомним, два года назад 22-летний сын топ-менеджера волгоградского филиала «Газпрома» Яковлев мчался на «Toyota Land Cruiser Prado 150» по проспекту Ленина. Скорость машины составляла 96 км/ч. На Аллее Героев авто под его управлением проскочило на красный и сбило молодого человека. Уроженец Ростовской области, Владислав Иванов пересекал пешеходный переход на роликовых коньках. Тогда ...
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|Общество
|27.12.2017 10:18 (Обновлено: 27.12.2017 15:54)
Памятник генералу Василию Филипповичу Маргелову открыли на территории воинской части 56-ой десантно-штурмовой бригады, сообщает ИА "Высота 102". В эти минуты с бронзового бюста "отца ВДВ" снят парашют, накрывавший его по традиции до открытия. Бюст установлен на постаменте высотой в два с половиной метра, вес скульптурной композиции - 4,5 тонны. Бюст был отлит и подарен камышанам жителем Краснодарского края, руководителем проекта "Аллея Российской Славы" Михаилом Сердюковым. Инициаторами установки монумента стали руководитель Волгоградской городской общественной организации "Союз воинов десантников" Андрей Андриевский и командир 56 десантно-штурмовой бригады гвардии полковник Александр Валитов. Сегодня, в 109-й день рождения легендарного генерала в Камышин съехались...
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|Расследования
|27.12.2017 10:16
Осужден заминировавший отделения "Почты России" в Воронеже, Москве и Волгограде "телефонный террорист"
Николай Нестеренко, сообщивший о ложном "минировании" нескольких отделений "Почты России" в Москве, Воронежской и Волгоградской областях, проведет 14 месяцев в колонии строгого режима. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня апелляционная коллегия областной инстанции оставила без изменений приговор Урюпинского районного суда, вынесенный в начале ноября. В октябре 2015 года Нестеренко на смог получить денежный перевод в местном почтовом отделении. Расстроенный мужчина отправился домой и, выпив, решил "отомстить" "Почте России". Он позвонил на горячую линию федерального предприятия и заявил, что ему стало известно о готовящихся взрывах в нескольких почтовых отделений в Москве, Воронежской и Волгоградской областях. Правоохранители...
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