Волгоградские медики поделились с жителями секретами здоровья

В конце каждого года принято подводить итоги. Каким он был, уходящий, и что несет будущий? На эти вопросы не всегда можно ответить однозначно. Но что касается работы медицинских учреждений, единственный факт неоспорим: медики всегда на передовой. В 2017 году волгоградская клиническая больница №12 стала лидером по результатам независимой оценки качества медицинских учреждений стационарного типа. Руководит коллективом главный врач, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения, Заслуженный врач РФ, врач-травматолог-ортопед высшей категории Петр Иванов. По его словам, их учреждение работает приблизительно как атомные часы, четко и безотказно, и в этом заслуга всего коллектива. В клинике функционирует центр помощи не только молодым, но и пожилым людям, которых другие больницы не решаются брать на лечение. И даже с такой мировой проблемой, как перелом шейки бедра – здесь успешно справляются, называя эти операции жизнеспасающим делом. Сегодня здесь осваивается методика операций по замене суставов кисти и стопы. Практически все врачи прошли обучение в ведущих клиниках Европы и России.

О самоотверженности, спасенных жизнях, секретах здоровья – в материале информагентства ИА «Высота 102».