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Здравоохранение
 30.12.2017 18:47

Волгоградские медики поделились с жителями секретами здоровья

В конце каждого года принято подводить итоги. Каким он был, уходящий, и что несет будущий? На эти вопросы не всегда можно ответить однозначно. Но что касается работы медицинских учреждений, единственный факт неоспорим: медики всегда на передовой. В  2017 году волгоградская клиническая больница №12  стала лидером  по результатам независимой оценки качества медицинских учреждений стационарного типа. Руководит коллективом главный врач, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения, Заслуженный врач РФ,  врач-травматолог-ортопед высшей категории Петр Иванов. По его словам, их учреждение работает приблизительно как атомные часы, четко и безотказно, и в этом заслуга всего коллектива. В клинике функционирует центр помощи не только молодым, но и пожилым людям, которых другие больницы не решаются брать на лечение. И даже с такой мировой проблемой, как перелом шейки бедра – здесь успешно справляются, называя эти операции жизнеспасающим делом. Сегодня здесь осваивается методика операций по замене суставов кисти и стопы. Практически все врачи прошли обучение в ведущих клиниках Европы и России.
О самоотверженности, спасенных жизнях,  секретах здоровья – в материале информагентства ИА «Высота 102».



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Посетителей и персонал торгово-развлекательных   комплексов  “Комсомолл”  и "Парк Хаус" эвакуировали из-за подозрения на заложенное взрывное устройство. Об этом сообщает ИА “Высота 102”. По предварительным данным,  речь идет об очередном  телефонном хулиганстве. Но тем не менее сообщается, что из здания комплексов выпроводили всех, кто там находился. Очевидцы рассказали, что в зданиях ТРЦ работают правоохранители со служебными собаками.
Прочитана: 499 раз
Общество 30.12.2017 18:06

Под Волгоградом год спустя после пожара в монастыре восстановили паломнический корпус Сегодня в Свято-Вознесенском монастыре, расположенным  возле Дубовки, спустя год после пожара открыли восстановленный паломнический корпус. Как сообщает ИА «Высота 102», здание рассчитано на 30 спальных мест,  в котором также предусмотрена трапезная комната. Праздничное для обитателей монастыря и его прихожан событие отметили богослужением. На территории монастыря также оборудована часовня с купелью. Святой источник здесь был обнаружен еще в 19 веке. Внутренние стены, как пояснила игуменья Анна – настоятельница Свято-Вознесенского монастыря, планируется покрыть росписью, которая отобразит историю создания православного комплекса. Напомним, сильный пожар в женском монастыре произошел в ноябре 2016 года. Тогда полностью выгорело здание корпуса,...
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Общество 30.12.2017 17:24

Директор волгоградской ж/д больницы Евгений Крайнов: В новом году искренне желаю всем волгоградцам и коллегам здоровья Директор НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции  Волгоград - 1 ОАО «РЖД» Евгений Крайнов поздравляет волгоградцев и коллег с наступающим новым годом  и Рождеством.  «Эти праздники мы всегда ждем с особым, волнующим чувством, потому что это  время  всегда было и остается временем светлых надежд. Радостью, объединяющей друзей, родных и близких.   Пусть 2018-й - год Собаки принесет перемены к лучшему в жизни каждого из вас, а в семьях всегда царит взаимопонимание, поддержка и благополучие. От  имени всего нашего...
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Общество 30.12.2017 16:11

Журналисты ИА «Высота 102» поинтересовались у волгоградцев, собираются ли они сократить траты на празднование Нового года, в частности, на праздничный стол и подарки. Лишь часть опрошенных призналась, что готовы урезать новогодний бюджет. Но подавляющее большинство волгоградцев заявили, что не будут себе отказывать в создании хорошего настроения. 
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Происшествия 30.12.2017 13:14

Экстренную посадку в аэропорту Волгограда совершил самолет рейса “Москва -Баку”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе аэропорта, причиной посадки стал гипертонический приступ у одного из пассажиров. Сигнал о ЧП поступил диспетчеру в 12:22. В 12:41 самолет благополучно приземлился. Помощь пассажиру стали оказывать в салоне самолета. Как стало известно информагентству, приступ произошел на фоне онкологического заболевания.   По уточненным сведениям, самолет рейса SU 1854 принадлежит компании “Аэрофлот”. Из столичного аэропорта "Шереметьево" он вылетел в 10 часов 45 минут. В 15:14 самолет покинул Волгоград и продолжил свой...
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Происшествия 30.12.2017 10:32

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего  жителя города Котово, который в состоянии алкогольного опьянения,   управляя автомобилем «Форд Фокус», совершил наезд на группу людей, выходивших из кафе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня, около 2 часов ночи,  в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены двое мужчин и 35-летняя женщина. На месте аварии до прибытия медиков от полученных травм скончалась 26-летняя местная жительница. По горячим следам сотрудники ДПС задержали нарушителя. В настоящее время избирается мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Происшествия 30.12.2017 09:52

Пострадавшие в ДТП волгоградцы встретят новый год в больницах За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 5 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 5 человек получили травмы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области,  все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Причиной ДТП явились  погодные условия, невнимательность водителей  и  нарушения правил дорожного движения, - уточнили в ведомстве.
Прочитана: 1282 раз
Выборы 30.12.2017 09:47

Волгоградские коммунисты  на состоявшемся пленуме подвели итоги работы за минувший год и определили задачи  на ближайшую перспективу. Как сообщается на сайте Сталинградского обкома, - передает ИА «Высота 102», - одной из главных задач является работа  перед предстоящими  выборами президента РФ, «которая уже идет и которую нужно продолжать для достижения самых высоких результатов в ходе выборной кампании», - говорится в сообщении.  Каким образом будет строиться работа и как будут достигаться высокие результаты, - не уточняется.  Коммунистам  показали  фильм о кандидате в президенты от КПРФ, который «вызвал исключительно положительные и одобрительные комментарии». 
Прочитана: 1253 раз
Культура 30.12.2017 09:39

Стало известно, каким будет памятник строителям в Волгограде Лучшим автором проекта на скульптурную композицию, посвященную строителям Волгограда, стал коллектив под руководством народного художника России, лауреата Государственной премии РФ  Андрея Ковальчука. Всего на суд жюри было представлено 8 работ.  Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, композиция, победившая на конкурсе, имеет форму куба. На фасадной грани на фоне контура города изображены представители разных строительных специальностей, на второй грани показано восстановление строителями послевоенного Сталинграда. Третья грань представляет собой основные вехи в строительстве и объекты Волгограда, придающие неповторимость городу. Четвертая грань – это современный город, итог труда строителей. Все грани куба...
Прочитана: 1434 раз
Общество 30.12.2017 06:41

В Волгограде с бывшего владельца недостроя в пойме реки Царица хотели взыскать около 30 млн рублей Комитет по управлению госимуществом Волгоградской области пытался взыскать с бывшего владельца недостроя в пойме реки Царица крупную сумму за пользование земельным участком площадью 13992 кв.м. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ответчиком по делу выступил индивидуальный предприниматель Александр Андреев, который являлся собственником недостроя до 18 мая 2016 года. Комитет госимущества требовал с него более 22 миллионов рублей неосновательного обогащения в виде платы за фактическое пользование земельным участком за период с 16 января 2008 года по 17 мая 2016 года и проценты за пользование чужими деньгами в сумме свыше 6,5...
Прочитана: 3568 раз
Общество 29.12.2017 20:24 (Обновлено: 30.12.2017 10:46)

Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником  съемочная группа  ИА «Высота 102»  побывала в гостях у питомцев Зонального центра кинологической службы ГУ МВД по Волгоградской области  и  убедилась, что щенячий восторг при встрече именного года не чужд и самым серьезным собакам. 
Прочитана: 18128 раз
Политика 29.12.2017 20:15

В администрации Волгоградской области нашли замену уволившемуся замгубернатора Василий Иванов будет осуществлять полномочия заместителя губернатора Волгоградской области, курирующего сельское хозяйство и природопользование. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области. Ранее с поста заместителя главы региона по собственному желанию ушел Александр Беляев. При этом, заместитель губернатора Василий Иванов продолжит выполнять обязанности и председателя облкомитета сельского хозяйства. 
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Аналитика 29.12.2017 20:00

Смотрите сегодня в программе: 95 единиц транспорта для школ и учреждений здравоохранения Волгоградской области отправились в муниципальные образования. Урок истории: полицейские в ретро-костюмах поздравили автолюбителей, въезжающих в город - герой. Хвостатый общественник - активист: бездомная собака заслужила звание волгоградской звезды общественных мероприятий уходящего года. Новый год к нам мчится: жители Волгограда накануне желают стабильности и мира не только своим семьям, но и всей планете. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме...
Прочитана: 19031 раз
Общество 29.12.2017 16:45

Синоптики не прогнозируют снежной погоды в новогоднюю ночь в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию Волгоградского гидрометцентра, в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в городе-герое ожидается от 2 до 4 градусов мороза, туман и изморозь. В первый день уже нового 2018 года в Волгограде прогнозируют ледяной дождь и гололед. Температура днем 0...+2, ночью ожидается 1-3 градуса ниже нуля.  
Прочитана: 3243 раз
Общество 29.12.2017 16:35

Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру Добрыми переменами обернулся  канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии и двух ее детей «Высота 102» впервые побывала месяц назад и увиденное журналистов потрясло: кругом плесень, в общей душевой комнате, где приходилось купать ребенка– ржавчина, грибок, щели в дверях, в которые со свистом задувает ветер. Не говоря уже о том, что проживать втроем в 14 квадратных метрах в принципе проблематично. Вместе со съемочной группой в гости к Гончаровым тогда приезжала и депутат Госдумы Анна Кувычко. Как мать, она близко к сердцу приняла трудную ситуацию, в которой...
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