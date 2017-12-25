Топ-10 смартфонов России в предновогодних продажах





«МегаФон» представляет десятку самых популярных смартфонов в салонах оператора перед Новым годом. В топ-10 наиболее продаваемых смартфонов по всей России вошло шесть моделей Samsung, сообщила ИА “Высота 102» пресс-служба компании.

Первое место в рейтинге самых покупаемых смартфонов в торговых точках «МегаФона» в период с 1 по 21 декабря по всей России занял Vertex Impress Luck. В топ-10 также попали сразу смартфонMicromax, шесть моделей Samsung, а также Apple iPhone SE 32GB.

По состоянию на декабрь 2017-го года больше всего смартфонов (33,4% от всех продаж в штуках) в розничной сети «МегаФона» было продано в ценовом сегменте от 5 до 10 тысяч рублей. На втором месте (19,3%) оказались устройства бюджетного сегмента стоимостью менее 3,5 тысяч рублей, хотя еще 2 года назад на них приходилось больше половины продаж. Смартфоны по цене 10-15 тысяч рублей заняли долю в 17,5%, свыше 20 тысяч рублей - 13,5%.

«Клиенты наших салонов связи переориентировались с бюджетного оборудования на более дорогие и качественные устройства. Причем доля 4G-смартфонов в продажах торговых точек «МегаФона» достигла 82% против 51% годом ранее. Скорости 4G позволяют комфортно пользоваться всеми онлайн-сервисами, слушать аудио и смотреть видео в высоком разрешении. Покупатели тоже обращают на это внимание и делают свой выбор в пользу устройств, которые максимально используют возможности сети», - комментирует Кирилл Шибанов, генеральный директор «МегаФон-Ритейл».

По итогам третьего квартала 2017 года выручка «МегаФона» от продаж смартфонов выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 20%. При этом доля оператора на рынке по продажам смартфонов в штучном выражении увеличилась до 9% по отношению к третьему кварталу 2016 года.

Топ-10 смартфонов предновогодних продаж 2017 года по России

1.Vertex Impress Luck

2.Micromax Canvas Pace Q415 LTE

3.Samsung G532F Galaxy J2 Prime LTE

4.Samsung Galaxy J3 2017 J330F

5.Samsung J120F Galaxy J1 2016 LTE

6.Samsung G935F Galaxy S7 Edge LTE

7.Samsung J320F Galaxy J3 2016 LTE

8.Apple iPhone SE 32GB

9.Samsung J510F Galaxy J5 2016 LTE

10.Vertex Impress Eagle

Топ-10 смартфонов предновогодних продаж 2016 года по России

1.ZTE Blade A5 Pro

2.Lenovo A1000

3.Micromax Canvas Pace Q415 LTE

4.Apple iPhone 5s 16GB

5.Asus ZC520TL MAX LTE

6.Micromax BOLT D303

7.Highscreen Spark 2

8.Asus ZB500KL 16GB

9.Moto G LTE

10.Lenovo A2010 LTE



