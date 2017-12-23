По итогам съезда партии «Единая Россия» депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко получила новое назначение. Как сообщает ИА «Высота 102», парламентарий утверждена заместителем руководителя Южного межрегионального координационного совета партии. Возглавил подразделение депутат Госдумы от республики Крым Константин Бахарев. О переформатировании межрегиональных координационных советов (МКС) президиум Генсовета партии объявил на этой неделе. Вместо 26 МКС остается только 8, каждый из которых имеет привязку к федеральному округу.

Ранее в ходе встреч с руководством региональных отделений и партактивом и.о. руководителя Генсовета партии Андрей Турчак заявлял, что наблюдается определенный дефицит коммуникаций – между партийными подразделениями. «Коллеги-партийцы зачастую не знают, что происходит на территории соседних с ними регионов в части партийной работы, реализации партпроектов, решении электоральных задач. Этот дефицит коммуникации мы с вами должны устранять», - подчеркнул он.

Налаживать вертикальные и горизонтальные связи между структурными ячейками партии, по всей вероятности, предстоит и Южному координационному совету, среди первых лиц которого теперь и депутат Госдумы от Волгоградской области.



