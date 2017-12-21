«1С: предприятие 8» стала доступна в облаке









Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» обновил Облачную витрину. В партнерстве с компанией «1С» оператор запустил облачный продукт для бизнеса – «1С:Предприятие 8 через Интернет». На данный момент сервис открывает доступ к приложениям: 1С:Предприниматель, 1С:Управление нашей фирмой, 1С:Бухгалтерия, 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С-КАМИН: зарплата, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе оператора.

В сервисе опубликованы те же версии программ «1С», которые работают локально, настроена синхронизация данных между программами, поэтому можно использовать несколько приложений одновременно. При желании пользователь в любой момент может перейти из «облачного» сервиса к использованию программы в локальном режиме или наоборот, с переносом данных.

Использование облачного сервиса позволяет клиентам сэкономить средства на приобретении локальных версий программ, снизить затраты на IT-инфраструктуру, не заботиться об обновлении приложений и форм отчетности (в сервисе они выполняются автоматически). Пользователь всегда может обратиться на линию клиентской поддержки за консультациями по техническим и методическим вопросам.