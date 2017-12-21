Более 8 миллионов рублей потратит государственное учреждение «Ротор-Волгоград» на тренировки за пределами города-героя. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, так, новый год начнется для команды-аутсайдера ФНЛ с путешествия в Кисловодск, на базе филиала ФГПУ «Юг Спорт». Для волгоградских футболистов должны предоставить объем следующих услуг: тренажеры, поле с подогревом, баня, прачечная, а также возможность пользоваться канатной дорогой. С 9 по 23 января на эти цели будет потрачено около 2,5 миллиона рублей. После Кисловодска команда продолжит тренировки уже в Абрау-Дюрсо в Новороссийске. Две недели с возможностью полноценных тренировок, проживания и прочих услуг обойдутся клубу почти в 2 миллиона рублей. Но на этом курортно-тренировочный сезон для команды не закончится. С 9 по 24 февраля футболисты клуба проведут на Кипре в городе Пафос в отеле «King Evelthon», за что бюджет заплатит 4,7 миллиона рублей. В эту сумму входит оплата трансфера всей команды из аэропорта в городе Ларнака или Пафос в отель и из отеля в аэропорт города Ларнака или Пафос; трансферы на все игры кубка ФНЛ, трансферы на 2 тренировки в день; 3-х разовое питание (завтрак-обед-ужин на условиях «FULL BOARD» в отдельном крыле ресторана для команды + безалкогольные напитки); кофе-брейк на этаже команды; аренда футбольного поля для тренировок стандартных игровых размеров категории FIFA, с хорошим натуральным покрытием - 2 раза в день по 1,5 часа; минеральная вода на тренировки – 1,5 л/чел; комната для массажа; комната для багажа и экипировки; конференц-зал; услуги оздоровительного центра (сауна, тренажерный зал, закрытый бассейн, джакузи); стирка футбольной формы - 2 раза в день; русскоговорящий представитель на весь период сборов с графиком работы 12/7; две товарищеские игры, с предоставлением профессионального судейства и полной организации матча. Таким образом, всего на тренировки за границей и в России из бюджета клуба и соответственно области потратят более 8 миллионов рублей.

Напомним, «Ротор-Волгоград» по итогам первого круга первенства ФНЛ занимает последнее, 20-место в турнирной таблице. С приходом нового тренера Сергея Павлова в составе команды произошли изменения: с частью иногородних игроков руководство клуба простилось. На одной из пресс-конференций Сергей Павлов заявил, что приоритет при формировании команды будет делаться на волгоградских игроков. Однако, по сведениям информагентства, представители клуба вновь присматривают игроков из других регионов.

Как уже сообщили региональные СМИ, имеется договоренность о переходе в "Ротор" нападающего курского "Авангарда" Хызыра Аппаева и «Ротор-Волгоград» подпишет контракт с 28-летним полузащитником Никитой Бурмистровым из тульского "Арсенала", который ранее провел сезон в аренде в «Урале».