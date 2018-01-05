



Самой популярной породой собак по итогам исследования Avito стал йоркширский терьер: число запросов контактов по объявлениям о продаже йорков на сайте объявлений составило 9,72% в общей структуре спроса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование ресурса, доля шпицев, второй по популярности породы, ниже всего на 0,01 процентного пункта. Замыкает тройку чихуахуа (8%), а четвертую и пятую позиции занимают немецкая овчарка (7,5%) и той-терьер (6,3%) соответственно. Стоит отметить, что за год топ-5 качественно не изменился, однако лидеры рейтинга – йоркширские терьеры и шпицы – поменялись местами.

Перечень популярных пород в городах-миллионниках в целом схож с общероссийским : чаще всего пользователи выбирают собак комнатно-декоративных пород. Например, в Волгограде на первом месте по популярности – тоже йоркширский терьер (средняя стоимость 10121 рубль), на втором месте – той-терьер (19702 рубля), на третьем – немецкая овчарка (11130 рублей), на четвертом – чихуахуа – 9426 рублей), на пятом – шпиц (21779 рублей). Интересно, что в топ-5 наиболее часто покупаемых и продаваемых собачьих пород в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре вошел и джек рассел терьер. А вот в Казани на первом месте по популярности по числу запросов – немецкая овчарка. Самые дорогие собаки из вышеперечисленных в Москве и Санкт-Петербурге. Например, шпиц в столице России стоит более 36 тысяч рублей. Это примерно на 15 тысяч дороже, чем в Волгограде. Надо отметить, что около 60% запросов, связанных с покупкой или продажей собак, касаются других пород.



