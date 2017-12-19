Надежды волгоградского футбола получили планшеты от «МегаФона»









Шестилетний воспитанник футбольной школы ЦСКА имени Леонида Слуцкого Миша Крылов стал лучшим игроком декабря. За целеустремленность и «спортивную наглость» он получил традиционный приз – планшет от «МегаФона». Кроме этого, юный футболист смог познакомиться с игроком «Зенита» и сборной России Олегом Шатовым. Разговор состоялся на поле футбольной школы благодаря скоростному 4G-интернету от «МегаФона» и стал ярким завершением проекта.

Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в декабре лучший ученик школы определялся среди мальчишек 2011 года рождения – это самый юный возраст для участников проекта. Может, именно детской открытостью и непосредственностью объясняется та активность, с которой ребята забрасывали Олега Шатова вопросами. Полузащитник петербургского «Зенита» иногда еле успевал находить паузу, чтобы ответить волгоградским ребятам. И все-таки за несколько минут «онлайн-знакомства» они успели узнать много нового и получить советы от игрока национальной сборной.













Главный совет был адресован, конечно, победителю. «Миша, получай удовольствие от того, что ты делаешь! И чтобы награда для тебя была не последней. Сохраняй желание всегда быть лучшим!» – сказал Олег Шатов. Миша Крылов тоже обратился к своему кумиру с пожеланиями: «Я вам желаю, чтобы вы забили много голов и чтобы выиграли Чемпионат мира по футболу FIFA!»

Награждением Миши Крылова завершился проект, который футбольная школа спортивного общества ЦСКА имени Леонида Слуцкого и компания МегаФон реализовывали с лета этого года. Семь самых талантливых мальчишек, которых ежемесячно определял тренерский совет, получили в подарок планшетные компьютеры, познакомились вместе с товарищами из своих команд с известными футболистами – Александром Головиным, Василием Березуцким, Игорем Смольниковым, Аланом Дзагоевым, Артемом Дзюбой, Игорем Акинфеевым и Олегом Шатовым.

«Спасибо компании «МегаФон» за поддержку этой интересной инициативы и вклад в развитие волгоградского футбола! – сказал Леонид Слуцкий, подводя итоги проекта. – Звание лучшего в школе, а тем более звонок игроку сборной России – очень серьезная мотивация для ребят. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!»

Во время этого визита в Волгоград Леонид Слуцкий вручил еще один планшет от МегаФона – на этот раз лучшему тренеру. Им стал Антон Сахаров, чьи воспитанники добились самых серьезных результатов за пределами Волгоградской области, получив первое место на турнире в Сочи.

«Поддерживая талантливых юных футболистов, мы помогаем выращивать очень достойную спортивную смену. Целеустремленность у некоторых ребят – просто потрясающая. Например, Миша Крылов уже с пяти лет мечтает поднять над головой чемпионский кубок! А это позволяет надеяться, что его мечта обязательно сбудется. На протяжении семи месяцев мы наблюдали, как тренируются воспитанники школы Леонида Слуцкого, как они стремятся победить, стать лучшими, какого прогресса добиваются в спорте. Именно такие игроки нужны российскому футболу, чтобы радовать болельщиков яркими победами. Уверен, у победителей нашего проекта – большое будущее», – отметил директор Волгоградского отделения МегаФона Кирилл Давыдов.



