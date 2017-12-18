Расходы на поддержку семьи и детей в Волгоградской области будут увеличены в 2018 году на 4,7 миллиарда рублей по сравнению с текущим годом. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сегодня сообщает администрация региона. В текущем году так называемый "детский бюджет", в котором аккумулируются средства, направленные на господдержку семьи и ребенка, составили 21,9 миллиарда рублей. В настоящее время в регионе действует 18 видов социальной помощи. Среди них - поддержка многодетных семей, которых в регионе более 27 тысяч, а также региональные выплаты за рождение первого и третьего ребенка. Так, в текущем году выплаты в размере 25 тысяч рублей за рождение первенцев получили более 2 тысяч молодых матерей в возрасте до 23 лет.



