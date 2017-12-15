|Общество
|16.12.2017 21:59
В Волгограде с болельщиками ЧМ-2018 из разных стран заговорят на их языке
К чемпионату мира по футболу 2018 года в Волгограде откроют городской единый многофункциональный языковой центр. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил директор государственного автономного учреждения культуры Волгоградской области «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» Сергей Шумихин. По его словам, языковой центр будет создан в целях бесплатной информационной справочно-лингвистической поддержки туристов и гостей ЧМ-2018. В нем будут работать сотрудники, владеющие языками тех стран, представители которых прибудут в Волгоград на чемпионат мира по футболу. Напомним, что согласно финальной жеребьевке 18,22,25 и 28 июня на стадионе «Волгоград Арена» сыграют Англия и Тунис, Нигерия и Исландия, Саудовская Аравия и Египет, Япония и Польша.
Языковую подготовку в Волгограде пройдут и представители гостиничной инфраструктуры. Уметь изъясняться с иностранными туристами как минимум на английском языке - такую задачу поставили в комитете культуры Волгоградской области. Обучать персонал волгоградских гостиниц и отелей английскому будут преподаватели лингвистических кафедр ВолГУ и технического университета.
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|Происшествия
|16.12.2017 22:59
3,2 килограмма "соли" и "спайса", привезенного в Волгоград из столицы, изъяли правоохранители у 17-летнего подростка. Как сообщил ИА "Высота 102" следователь СО Центрального района СУ СК России по Волгоградской области Сергей Донышев, молодой человек был задержан наркополицейскими сегодня в Центральном районе. Операция прошла во дворе дома, находящегося рядом с комплексом "Волгоград-Сити", где он снимал квартиру. Известно, что, несмотря на юный возраст, молодой человек является одним из организаторов наркотрафика в наш регион. Его месячный доход от преступного бизнеса правоохранители оценивают примерно в полмиллиона рублей. Сейчас наркоторговец задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело...
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|Аналитика
|16.12.2017 19:08
В ЮФО самые большие долги по зарплате сложились в Ростовской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, на начало месяца они составили 57,5 миллиона рублей и выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 2,8%. Волгоградская область расположилась на втором месте своеобразного рейтинга должников – 35,1 миллиона рублей (102,2%). В Краснодарском крае долги по зарплате составили 22,8 миллиона рублей, по сравнению с прошлым месяцем они снизились на 13%. Самые высокие темпы погашения долгов в Крыму – при нынешнем значении 26,7 миллиона рублей они снизились почти вполовину по сравнению с прошлыми данными. А вот в республике Адыгея работодатели ничего...
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|Экология
|16.12.2017 14:06
Представители общественной палаты Городищенского района Волгоградской области с августа этого года пытаются добиться наказания лиц, которые незаконно вырубили в балке Коренная у левого притока реки Мокрая Мечетка около 100 дубов. Причем некоторые из этих лиц известны и прокуратуре района, и полиции. Напомним, ИА «Высота 102» рассказывала о ситуации в материале «В Городищенском районе Волгоградской области «черные лесорубы» спилили около 100 дубов». Но, как сообщил редакции заместитель председателя совета общественной палаты района Сергей Сердюков, до настоящего времени никаких мер к нарушителям не принято. ...
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|Происшествия
|16.12.2017 12:54
Сегодня в Волжском на проспекте Ленина в районе дома №133 маршрутное такси №6 столкнулось с легковым авто - погибла 69-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, еще четверо человек ранены. В том числе госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами оба водителя – 35-летний мужчина, находившийся за рулем маршрутки, и 68-летний, управлявший легковым авто. Аналогичные травмы получили пассажиры маршрутного такси - 64-летний мужчина и 13-летняя девочка. Погибшей оказалась пассажирка легковушки. Ее смерть наступила до прибытия медиков.
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|Общество
|16.12.2017 11:08
Сегодня в Волгограде проходит митинг дольщиков ЖК «Парк «Европейский» и ЖК «Доминант». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», несмотря на то, что жилищные проблемы одного из домов ЖК «Доминант» были решены благодаря добросовестному застройщику, люди пришли сюда, чтобы высказать конкретные претензии «Сбербанку». На площади Ленина собралось около полусотни человек, в руках которых плакаты с лозунгами: «Сбербанк - «всегда рядом», когда ему выгодно!», «Нет банковской коррупции!», «Кредит застройщику – кабала дольщику» и др. По мнению участников...
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|Происшествия
|16.12.2017 11:01
16-летний подросток попал под колеса 24-летнего водителя в Волжском. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. ДТП произошло накануне днем в начале пятого около дома №17 на улице Логинова. Водитель "ВАЗа" девятой модели сбил паренька, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Подросток, получивший травмы, был доставлен в больницу. О состоянии здоровья пострадавшего пока неизвестно. Обстоятельства дорожного происшествия уточняют сотрудники полиции.
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|Общество
|16.12.2017 10:43
Время новогодних спектаклей настает для Волгоградского цирка. Добрую детскую сказку с огромным количеством животных и сказочных существ представят известные российские артисты – Братья-близнецы Шатировы. ИА «Высота 102» удалось побывать на репетиции артистов перед премьерой и стать первыми зрителями уникальных номеров, удостоенных наград на престижных международных фестивалях. Один из таких называется «русская палка», виртуозные и захватывающие дух прыжки на которой исполняет никто иной как Бабя Яга. Это главный персонаж сказки – озорная, но при этом невероятно обаятельная проказница и та еще веселушка. Без клоунов – цирк представить себе сложно. Но и тут у Шатировых заготовлен сюрприз. На манеже появится...
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|Происшествия
|16.12.2017 10:42 (Обновлено: 16.12.2017 10:44)
49-летняя женщина пострадала в ДТП в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ЧП произошло накануне вечером на пешеходном переходе на улице Пархоменко, напротив храма Сергия Радонежского. Волгоградку сбила 34-летняя женщина сидевшая за рулем "Hyundai Elantra". Пострадавшая доставлена в больницу.
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|Общество
|16.12.2017 07:07
Руководство МКУ "Лемешкинский сельский Дом Культуры" в Руднянском районе не смогло представить во время проверки госинспектору Нижне-Волжского управления Ростехнадзора документы, свидетельствующие о безопасности газовой котельной и наружного газопровода. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение мирового суда, муниципальное казенное учреждение признано виновным по ст. 19.7 КоАП РФ "Непредставление сведений (информации)". Учитывая, что Дом культуры административное правонарушение совершил впервые, суд назначил наказание в виде предупреждения. Директор учреждения вину не отрицала, пояснив, что в момент проверки все документы находились за пределами здания.
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|Общество
|15.12.2017 21:02
Совместный рейд администрации Волжского, службы охраны окружающей среды и полиции по поступившим через сервис «Волжский дозор» портала «Открытый Волжский» обращениям граждан прошел сегодня в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, большая часть поступивших заявок касалась улиц Солнечной и Красноармейской в посёлке Рабочий. Волжане жаловались на незаконные действия владельцев частных домовладений: складирование мусора на прилегающих территориях; нарушение правил пожарной безопасности; брошенные транспортные средства; содержание животных без наличия необходимой разрешительной документации, прививок, должного ухода и поддержания санитарно-гигиенического состояния. Грубые нарушения правил благоустройства допустил владелец дома № 13 по улице Красноармейской. На прилегающей к его участку...
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|Аналитика
|15.12.2017 20:06
Смотрите сегодня в программе: Роспотребнадзор один за другим разоблачает отели и гостиницы Волгограда, установившие запредельные цены на период матчей ЧМ-2018. Первый тестовый матч на «Волгоград Арене» пройдет 21 апреля: «Ротор Волгоград» проведет матч с соперником по ФНЛ. Инвестиционный проект в действии: «Концессии водоснабжения» завершили важный этап модернизации на главной канализационной станции города. «Срубили нашу елочку под самый корешок…»: сосновые базары Волгограда представляют собой грустное зрелище. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных...
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|Культура
|15.12.2017 18:51
Коллекция живописи музея-заповедника «Сталинградская битва» пополнилась новым экспонатом – картиной чешского художника из города Брно Станислава Седлачека под названием «Сталинград», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея. Картина «Сталинград» была передана в музей из Генерального консульства Российской Федерации в Брно в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Музей-заповедник «Сталинградская битва» и Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) благодарны господину Седлачеку за его душевную щедрость и активную гражданскую позицию. Пополнение музейных коллекций является одной из приоритетных задач РВИО. Справка. Станислав Седлачек – художник-иллюстратор, мастер изображения городских пейзажей и портретов. Рисует акварелью, масляными...
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|Экономика
|15.12.2017 18:41
Компании "Дорстройсервис" не удалось в суде добиться признания недействительным одностороннего отказа комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от исполнения государственного контракта по реконструкции шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" о ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО "Дорстройсервис" отказано в удовлетворении исковых требований. По решению суда, компания должна возместить комитету транспорта расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 250 тысяч рублей. Судебная тяжба длилась с июля этого года. Иск заявила компания "Дорстройсервис", которую не только лишили контракта, но и внесли в список недобросовестных поставщиков. Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области...
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|Общество
|15.12.2017 16:56
6,6 миллионов рублей зарплатного долга более чем сотне своих работников выплатило после вмешательства прокуратуры ООО "ГК Авега". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, задержки в заработной плате выявила прокурорская проверка. Отметим, что 1 декабря на заседании межведомственной рабочей группы под председательством прокурора области Максима Ершова генеральный директор коммерческой организации рассказал о причинах образования задолженности по зарплате и о шагах, принимаемых для ее погашения. Тогда же гендиректору напомнили об ответственности за несоблюдение законов. Теперь сотрудники фирмы полностью получили свои честно заработанные деньги. Отметим, что в начале ноября один из крупнейших зарплатных должников региона - конкурсный...
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|Общество
|15.12.2017 16:36
Бастующих шоферов-дальнобойщиков Объединения перевозчиков России морально поддержали их коллеги из других профессиональных союзов, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Так, председатель правления ассоциации "Общества добросовестных перевозчиков "ЦАРИЦЫН" Олег Клемм выразил понимание и сочувствие инициативам коллег. "Но в таких акциях мы не участвуем. Мы ведем ежедневную планомерную работу по смягчению финансовой нагрузки, связанной с системой “Платон”. Но такие вопросы не решаются на автотрассе", - рассказал он. Собеседник информагентства подчеркнул, что проблемы надо решать в кабинетах чиновников, отвечающих за транспортную политику. "Необходимо выстраивать диалог с министерством транспорта как на региональном уровне, так и на федеральном. Система уже сложилась и надо подстраиваться к...
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