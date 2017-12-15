







К чемпионату мира по футболу 2018 года в Волгограде откроют городской единый многофункциональный языковой центр. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщил директор государственного автономного учреждения культуры Волгоградской области «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» Сергей Шумихин. По его словам, языковой центр будет создан в целях бесплатной информационной справочно-лингвистической поддержки туристов и гостей ЧМ-2018. В нем будут работать сотрудники, владеющие языками тех стран, представители которых прибудут в Волгоград на чемпионат мира по футболу. Напомним, что согласно финальной жеребьевке 18,22,25 и 28 июня на стадионе «Волгоград Арена» сыграют Англия и Тунис, Нигерия и Исландия, Саудовская Аравия и Египет, Япония и Польша.

Языковую подготовку в Волгограде пройдут и представители гостиничной инфраструктуры. Уметь изъясняться с иностранными туристами как минимум на английском языке - такую задачу поставили в комитете культуры Волгоградской области. Обучать персонал волгоградских гостиниц и отелей английскому будут преподаватели лингвистических кафедр ВолГУ и технического университета.



