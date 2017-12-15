В Волгоградской области каждый месяц умирал человек от отравления алкоголем

По данным управления Роспотребнадзора за 9 месяцев 2017 года в Волгоградской области зафиксировано 426 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что составляет 16,6 на 100 тыс. населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, это несколько ниже показателей аналогичного периода 2016 года, когда было отмечено 436 случаев алкогольных отравлений – 17,1 на 100 тыс. населения.

У 364 человек в Волгоградской области причиной острого алкогольного отравления явился этиловый спирт (85% от всех случаев). Кроме того, отравления наступали вследствие употребления суррогатов алкоголя (53 человека), метанола (4 человека), других и неуточненных спиртов (5 человек).

За указанный период в регионе зарегистрировано 9 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией со смертельным исходом: 4 человека отравились этиловым спиртом, 2 – метанолом, 2 – суррогатом алкоголя, 1 - спиртом неуточненным. В связи с этим в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области в предверии нового года просят граждан приобретать алкогольные напитки только в предприятиях торговли, имеющих лицензию на розничную продажу алкогольной продукцией.



